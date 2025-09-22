Cuenta regresiva para el próximo feriado: cuánto falta para el fin de semana largo

Con septiembre en la recta final, muchos ya piensan en el próximo respiro del calendario. La buena noticia es que octubre trae un alivio concreto: el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural se adelanta al viernes 10, por resolución de Jefatura de Gabinete. Eso arma un fin de semana largo del 10 al 12 de octubre.

La medida salió en el Boletín Oficial y ya empuja consultas en hoteles y pasajes. Para quienes cuentan los días, hoy faltan 18 para ese descanso.

El primer objetivo en el horizonte es el viernes 10 de octubre. El Gobierno dispuso trasladar el feriado del 12 al 10 y, así, se arma un descanso de tres jornadas: viernes, sábado y domingo. Este cambio se apoya en la norma que habilita mover los feriados que caen sábado o domingo, con el fin de sostener la actividad turística y ordenar el calendario. En paralelo, el sitio oficial de feriados recuerda que estas decisiones se encuadran en la Ley 27.399 y en el decreto que actualizó los criterios de traslado.

La lógica que guía el calendario es clara: cuando una fecha patria coincide con fin de semana, se puede mover al viernes anterior o al lunes siguiente. Ese es el caso de octubre , que cae domingo y se adelanta. Para el viajero, la señal es concreta: conviene buscar opciones con cancelación flexible y revisar condiciones de cada aerolínea o micro. Para los destinos cercanos, la demanda suele concentrarse en cabañas y hoteles boutique.

Para escapadas más largas, el viernes libre permite itinerarios de ruta con dos pernoctes. Todo indica que el “mini finde” de octubre mostrará buen movimiento en plazas tradicionales y en corredores gastronómicos.

En octubre hay un solo feriado Foto: Turismo Esquel

Noviembre: puente de cuatro días confirmado

El penúltimo mes del año ya tiene su propio esquema y es más generoso: habrá un puente de cuatro días, del viernes 21 al lunes 24. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo fijó, a fines de 2024, los días no laborables con fines turísticos y uno de ellos es el viernes 21 de noviembre. A eso se suma el traslado del Día de la Soberanía Nacional, que pasa del jueves 20 al lunes 24.

El resultado es un “finde XXL” apto para rutas largas, vuelos internos y circuitos de naturaleza. Todo está respaldado por el decreto que estableció los días turísticos de 2025 y por la comunicación oficial del calendario.

Qué cambia con las nuevas reglas y cómo aprovecharlo

El decreto que ordenó los traslados cuando el feriado cae, sábado o domingo busca dar previsibilidad y, a la vez, sostener el consumo fuera de temporada. En la práctica, crea ventanas claras para organizar escapadas con anticipación. Sumado a los días turísticos programados, el combo ofrece fines de semana largos repartidos durante el año. Para sacarle provecho, los especialistas recomiendan reservar con tiempo, comparar precios en al menos dos buscadores y verificar políticas de equipaje y reprogramación.

Si el plan es salir en auto, conviene chequear peajes, estado de rutas y horarios de mayor congestión. Las ciudades con agenda cultural suelen coparse rápido; los destinos de naturaleza piden reservar actividades con cupo.

De aquí a fin de año, el mapa queda así: viernes 10 de octubre, como feriado trasladado del 12, y en noviembre un puente de cuatro jornadas gracias al día turístico del viernes 21 y al pase del feriado de Soberanía al lunes 24. Para el sector turístico, significa más ocupación distribuida y mejores chances de estirar la temporada baja con promociones puntuales.

Para el bolsillo, es la oportunidad de planificar sin apuro, buscar tarifas con pago en cuotas y evitar compras impulsivas a último momento. En síntesis: octubre ofrece un respiro cercano y noviembre un fin de semana extralargo para cerrar el año con una salida bien pensada.