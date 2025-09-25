Anses: cómo reclamar el pago de las Becas Progresar

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) difundió información clave para los beneficiarios de la Beca Progresar que no recibieron su pago. El organismo detalló las principales razones por las que puede interrumpirse el cobro y el procedimiento para hacer un reclamo dentro de los plazos establecidos.

Este año se mantienen los requisitos para acceder al beneficio , con un aumento en los montos. La línea “Progresar Enfermería” otorga $35.000 mensuales, mientras que el resto de las líneas del programa pagan $28.000.

De ese total, el 80 % se abona mes a mes y el 20 % restante se entrega al finalizar el ciclo lectivo, siempre que se haya certificado el cumplimiento académico.

Entre las principales causas por las que un beneficiario puede no recibir el dinero, Anses mencionó:

El organismo recordó que el plazo para reclamar comienza con el inicio de los pagos de cada mes y se extiende por 15 días hábiles. Pasado ese período, ya no se puede pedir el cobro del mes en cuestión.

Cómo reclamar ante Anses

Para iniciar el trámite, Anses indicó que se debe:

Ingresar al portal oficial de Progresar.

Acceder con usuario y contraseña de Mi Argentina.

Buscar la sección “Reclamos” o “Consultas”.

Completar el formulario con los datos personales.

Adjuntar documentación que justifique el reclamo.

Enviar la solicitud y guardar el número de trámite para seguimiento.

Finalmente, Anses recomendó mantener actualizados los datos personales y estar atentos a las publicaciones oficiales para conocer cambios en plazos, montos o requisitos en estas circunstancias.