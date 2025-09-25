Anmat prohibió un modelo de brackets falsificados tras detectar diferencias con el original

La Anmat publicó en el Boletín Oficial la prohibición de un modelo de brackets falsificados por riesgo sanitario.

Detectaron brackets falsificados en Chaco y Córdoba: la Anmat ordenó su prohibición en todo el país. Foto: Shutterstock

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió la Disposición 6989/2025 publicada en el Boletín Oficial, tras detectar unidades falsificadas de brackets odontológicos en una inspección realizada en la ciudad de Resistencia, Chaco. El producto en cuestión representa un riesgo para la salud por su origen desconocido y diferencias estructurales con el modelo original.

Durante la inspección en la firma IOCH de Pérez Carlos Daniel, se halló una unidad del producto “Brackets HWorld Class Technology USA – 916.2152 – H4.022 U HKS 345 – 7x7 CA - Lot#MO098954” sin documentación de compra, sin datos del importador responsable en Argentina y sin fecha de vigencia. La empresa solo contaba con habilitación municipal y no pudo acreditar la procedencia del producto.

La mujer lastimó a su novio con los brackets y cuando llamó a la ambulancia se burlaron de ella Según el Boletín Oficial, la Anmat prohibió un producto médico falsificado que representa riesgo para la salud. Foto: Shuttterstock

Anmat confirmó falsificación y prohibió su uso en todo el país La Anmat verificó que el modelo original de estos brackets está registrado bajo PM-1781-2 por la firma Bruno Ricardo Miguel, habilitada como importador. Al comparar la muestra incautada con los productos legítimos, se detectaron diferencias en la base de los brackets y en el rótulo, que incluía la leyenda “Also Traded as Ortho Classic”, ausente en los originales. Además, el titular de la firma registrada confirmó que nunca importó unidades con el lote MO098954.

Por tratarse de un producto médico falsificado, del cual se desconocen los materiales, funcionalidad y seguridad, la Anmat emitió una alerta sanitaria y recomendó prohibir su uso, comercialización y distribución en todo el país. La medida fue comunicada a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales.