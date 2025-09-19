Anmat confirmó la prohibición de una pasta de dientes muy usada en Argentina

Este viernes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) volvió a recordar la prohibición del uso, distribución y comercialización de una pasta de dientes que genera efectos adversos. Si bien ya se había expresado al respecto, ratificó la medida contra este producto ya cancelado porque siguen habiendo casos de intoxicación en la región.

Se trata del producto Crema dental anticaries con flúor Colgate Total Clean Mint , el cual había sido reportado en la Disposición 5126/2025 el pasado 22 de julio por tener efectos adversos en los usuarios. La decisión del organismo nacional trajo cola en Argentina ya que se trata de un producto del que millones tuvieron que comenzar a deshacerse por el hecho de que fue muy vendido en los últimos meses.

Según explicó Anmat, el producto en cuestión se encuadra bajo la categoría de cosméticos y, como tales, “no presentan actividad terapéutica que justifique la aceptación de efectos adversos”.

Cuando se publicó durante julio la prohibición de esa crema dental muy conocida, muchos se cuestionaron y polemizaron por los motivos que generaron esta medida. El organismo fue muy claro al respecto y se basó en un antecedente internacional.

Anmat y una medida que generó ruido en julio.

Es que en Brasil el uso de esta misma pasta dental generó reacciones desfavorables en casi 11.500 casos y los expertos informaron que dicho país comparte la misma fórmula cuali-cuantitativa, origen y planta elaboradora con el que se comercializa en Argentina.

Ahora, pese al retiro del producto del mercado en nuestro país, los casos continuaron notificándose, motivo por el cual la Anmat realizó un nuevo anuncio.

Por lo expuesto, “se recuerda que se encuentra prohibido el uso, la distribución y la comercialización del producto en todas sus presentaciones, tamaños y lotes”.

Ante cualquier reacción adversa el usuario puede completar el formulario de cosmetovigilancia o vía mail a [email protected].