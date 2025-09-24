La Anmat prohibió un equipo de depilación láser falsificado que se ofrecía en redes sociales

La Anmat publicó en el Boletín Oficial la prohibición de un equipo de depilación láser falsificado que representa un riesgo para la salud.

Anmat informó que el equipo carece de rótulos oficiales y fue detectado en un centro de estética que lo ofrecía por redes.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una nueva disposición en el Boletín Oficial que prohíbe el uso, comercialización y distribución de un equipo de depilación láser falsificado, detectado en un centro de estética que lo promocionaba a través de redes sociales.

El equipo en cuestión, identificado como “SOPRANO TITANIUM – ALMA – SN MNLTEMS12212202-01”, no cuenta con datos de fabricante, importador ni autorización sanitaria. Durante una inspección, se verificó que el aparato no pertenece al circuito legal de comercialización y presenta diferencias visibles con el modelo original, como el color de la carcasa, la forma del panel posterior y la ausencia de rótulos oficiales.

La Anmat prohibió un equipo de depilación porque una persona experimentó quemaduras La Anmat prohibió un equipo de depilación falsificado que se comercializaba en redes sociales. Foto: Archivo

Equipo de depilación laser falsificado La firma Sirex Médica S.A., titular del PM 1168-18 y responsable de importar el modelo legítimo, confirmó que el número de serie del equipo falsificado no corresponde a ninguno de los registrados por la empresa. Además, detalló que el equipo original incluye etiquetas específicas con datos del fabricante y del importador, que no estaban presentes en el aparato inspeccionado.

Según Anmat, este tipo de dispositivos ilegítimos representa un riesgo sanitario tanto para los pacientes como para el personal que los manipula. Por eso, se ordenó su prohibición en todo el territorio nacional y se notificó a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se dio intervención a la Coordinación de Sumarios para continuar con las acciones correspondientes.