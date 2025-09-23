Cambia el plazo fijo: cuánto ganás hoy al invertir $2.000.000 a 30 días

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas argentinos que buscan proteger su dinero sin asumir grandes riesgos. Pero en septiembre de 2025, las tasas de interés volvieron a moverse y la rentabilidad depende cada vez más del banco que elijas.

Según datos del Banco Central y entidades financieras, la Tasa Nominal Anual (TNA) para depósitos a 30 días varía entre el 30% y el 55%, con mejores rendimientos en bancos digitales y compañías financieras.

A pesar de las fluctuaciones, el plazo fijo sigue compitiendo contra la inflación y se mantiene como opción de ahorro. Foto: Shutterstock

Si elegís una TNA del 46,5%, como la que ofrecen Banco Meridian, Banco VOII y Crédito Regional, una inversión de $2.000.000 a 30 días genera una ganancia de aproximadamente $76.438, con un total de $2.076.438 al vencimiento. En entidades tradicionales como Banco Nación, que ofrece una TNA del 43%, el rendimiento baja a $70.685, es decir, un total de $2.070.685.

Finalmente, en bancos como Santander o BBVA, con una TNA del 38%, la ganancia ronda los $62.466, con un total de $2.062.466. Al vencimiento, el capital más los intereses se acreditan automáticamente en la cuenta del titular, sin posibilidad de retiro anticipado.

Al vencimiento del plazo fijo, el capital inicial más los intereses generados se acreditan automáticamente en tu cuenta. Es importante tener en cuenta que no se puede retirar el dinero antes del plazo pactado, pero el monto está asegurado desde el inicio, lo que lo convierte en una opción segura para quienes buscan preservar valor sin asumir riesgos.

Aunque las tasas bajaron en algunos bancos, todavía superan la inflación mensual, que se ubica por debajo del 2%. La clave está en comparar entidades y elegir la que mejor se adapte a tu perfil: seguridad, rentabilidad o acceso digital.