Bono Extraordinario Previsional: Anses otorgará hasta $70.000 a jubilados y pensionados

El Gobierno otorga un bono extraordinario de hasta $70.000 a jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas en octubre

El Gobierno nacional promulgó el Decreto 700/2025, que establece el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000 para beneficiarios del sistema previsional a cargo de la Anses. La medida busca compensar los efectos adversos que la Ley de Movilidad Jubilatoria N° 27.609 generó en los haberes de los adultos mayores de menores ingresos.

Este bono alcanzará a distintos grupos, entre ellos, jubilados y pensionados del SIPA, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez o madres de siete hijos o más, así como otras pensiones graciables. La condición para recibirlo es que los beneficios estén vigentes en el mes de octubre de 2025, cuando se realizará la liquidación del bono.

La medida se implementa como parte de un conjunto de políticas para preservar el poder adquisitivo de los adultos mayores, ajustando los haberes conforme al Índice de Precios al Consumidor publicado por el Indec. Además, se establece que el bono no será computable para otros conceptos ni susceptible de descuentos.

Según el decreto, en caso de pensiones con múltiples copartícipes, todos serán considerados como un único titular a los efectos del bono, garantizando así la equidad en la percepción del beneficio. La Anses queda facultada para dictar las normas complementarias necesarias para asegurar la correcta implementación y control de este pago extraordinario.

El Decreto 700/2025 entra en vigencia desde el día de su publicación, y representa una medida de alivio económico concreta para miles de jubilados y pensionados en todo el país, reafirmando el compromiso del Estado con la seguridad social y la protección de los adultos mayores.