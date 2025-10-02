Pensiones por invalidez: los nuevos requisitos que exige Anses

Anses actualizó los requisitos para la pensión por invalidez. Qué exige hoy y quiénes podrían perder el beneficio.

La Pensión por Invalidez Laboral es un beneficio que otorga el Estado argentino a personas que no pueden insertarse en el mercado laboral por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este subsidio, gestionado por Anses representa un ingreso clave para miles de argentinos que no cuentan con otra cobertura.

Anses confirmó nuevos requisitos para acceder y conservar el beneficio. En el marco de auditorías y controles cruzados, algunos beneficiarios podrían quedar excluidos si no cumplen con las condiciones actualizadas. El objetivo oficial es garantizar que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan, aunque la medida genera preocupación en sectores vulnerables.

La Andis avanza con el análisis de los beneficiarios de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Foto: Alf Ponce Mercado/ MDZ Algunos beneficiarios podrían perder el beneficio si no actualizan sus datos o situación laboral. Foto: Alf Ponce Mercado/ MDZ

Requisitos para acceder a la Pensión por Invalidez Entre los requisitos actualizados se exige acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante Certificado Médico Oficial (CMO), no cobrar otras prestaciones contributivas o no contributivas, y no estar registrado como empleado, autónomo o monotributista (salvo monotributo social). También se evalúa la situación socioeconómica del grupo familiar y la residencia legal en el país.

Además, Anses recordó que quienes no actualicen sus datos personales, especialmente la dirección postal, podrían perder el beneficio por no recibir citaciones o notificaciones. También se excluye a personas que estén detenidas o a disposición de la justicia, y a extranjeros que no acrediten al menos 10 años de residencia legal en Argentina.