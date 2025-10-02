Un nuevo millonario en el Quini 6: así quedó el sorteo del 1 de octubre

El sorteo del Quini 6 dejó un nuevo millonario y varios pozos vacantes. Cuáles fueron los números ganadores y los premios.

Un apostador acertó los seis números en La Segunda del Quini y ganó $650 millones.

El Quini 6 arrancó octubre con una combinación de suerte y acumulación. Mientras que el pozo principal del Tradicional quedó vacante, en “La Segunda del Quini” hubo un único ganador que se llevó $650 millones. En otras modalidades, se repartieron premios importantes y se confirmaron nuevos montos acumulados para el próximo sorteo.

Tradicional: el pozo mayor quedó vacante El primer premio del Tradicional no tuvo ganadores. Nadie acertó los seis números sorteados: 08, 25, 30, 31, 32, 36. El pozo acumulado era de 973 millones de pesos, y se suma al próximo sorteo. También quedó vacante el estímulo de 8 millones de pesos.

El primer premio del Tradicional quedó vacante y el pozo se acumula. Foto: Shutterstock

La Segunda del Quini: un nuevo millonario La suerte llegó en “La Segunda del Quini”, donde un único apostador, oriundo de Santa Fe, acertó los seis números: 01, 03, 08, 15, 18, 27. El premio fue de $650 millones de pesos, convirtiéndose en el único millonario de la jornada.

Revancha: más de $2.000 millones sin dueño La modalidad Revancha volvió a quedar vacante. Los números sorteados fueron: 17, 20, 22, 25, 29, 31. El pozo era de $2.051 millones de pesos, y quedó vacante.