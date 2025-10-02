Presenta:

Sociedad

|

Quini

Un nuevo millonario en el Quini 6: así quedó el sorteo del 1 de octubre

El sorteo del Quini 6 dejó un nuevo millonario y varios pozos vacantes. Cuáles fueron los números ganadores y los premios.

MDZ Sociedad

Un apostador acertó los seis números en La Segunda del Quini y ganó $650 millones.

Un apostador acertó los seis números en La Segunda del Quini y ganó $650 millones.

El Quini 6 arrancó octubre con una combinación de suerte y acumulación. Mientras que el pozo principal del Tradicional quedó vacante, en “La Segunda del Quini” hubo un único ganador que se llevó $650 millones. En otras modalidades, se repartieron premios importantes y se confirmaron nuevos montos acumulados para el próximo sorteo.

Tradicional: el pozo mayor quedó vacante

El primer premio del Tradicional no tuvo ganadores. Nadie acertó los seis números sorteados: 08, 25, 30, 31, 32, 36. El pozo acumulado era de 973 millones de pesos, y se suma al próximo sorteo. También quedó vacante el estímulo de 8 millones de pesos.

Te Podría Interesar

El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock
El primer premio del Tradicional qued&oacute; vacante y el pozo se acumula. Foto: Shutterstock

El primer premio del Tradicional quedó vacante y el pozo se acumula. Foto: Shutterstock

La Segunda del Quini: un nuevo millonario

La suerte llegó en “La Segunda del Quini”, donde un único apostador, oriundo de Santa Fe, acertó los seis números: 01, 03, 08, 15, 18, 27. El premio fue de $650 millones de pesos, convirtiéndose en el único millonario de la jornada.

Revancha: más de $2.000 millones sin dueño

La modalidad Revancha volvió a quedar vacante. Los números sorteados fueron: 17, 20, 22, 25, 29, 31. El pozo era de $2.051 millones de pesos, y quedó vacante.

En el sorteo del domingo se registró un ganador con seis aciertos del pozo de la modalidad “Siempre Sale” del Quini 6. Foto: Lotería de Santa Fe
En Siempre Sale, siete jugadores se llevaron m&aacute;s de $34 millones cada uno. Foto: Loter&iacute;a de Santa Fe

En Siempre Sale, siete jugadores se llevaron más de $34 millones cada uno. Foto: Lotería de Santa Fe

Siempre Sale: siete ganadores se reparten el premio

En el Siempre Sale, los números sorteados fueron: 07, 20, 23, 28, 39, 42. No hubo ganadores con seis aciertos, pero siete jugadores con cinco aciertos se repartieron el pozo de $241 millones de pesos, cobrando 34 millones de pesos cada uno.

Archivado en

Notas Relacionadas