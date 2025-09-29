Quini 6: se acumulan más de $4.200 millones para el próximo sorteo

El Quini 6 volvió a repartir millones, pero no todos festejaron. En una noche cargada de ilusión, los pozos principales quedaron vacantes y se acumulan para el próximo sorteo . Sin embargo, 21 personas acertaron en el Siempre Sale y se llevaron más de 14 millones cada una. Estos son los números que salieron y los premios que dejó el último sorteo.

En el Tradicional Primer Sorteo, los números fueron: 02, 09, 14, 22, 30 y 31. El primer premio, con un pozo de $809.754.983,75, quedó vacante. El segundo premio fue repartido entre 329 ganadores, que se llevaron $371.971 cada uno. El tercer premio, de $3.173,36, fue para 1.000 apostadores.

Los números del Tradicional y la Revancha no tuvieron ganadores con seis aciertos. Foto: Shutterstock

En la modalidad La Segunda del Quini , los números sorteados fueron: 01, 02, 10, 12, 15 y 30. También quedó vacante el primer premio, que tenía un pozo de $650.000.000. El segundo premio fue para 514 ganadores, con un monto de $640.549,17 cada uno. El tercer premio se mantuvo en $3.173,36, repartido entre 3.473 personas.

La Revancha tampoco tuvo ganadores con seis aciertos. Los números fueron: 01, 07, 15, 18, 22 y 27, y el pozo acumulado sigue creciendo.

La gran alegría llegó en el Siempre Sale, donde 21 apostadores acertaron cinco números: 11, 12, 23, 28, 33 y 38. Cada uno se llevó $14.777.032,50, en un pozo total de $310.317.682,50. El premio estímulo, en esta modalidad, quedó sin ganadores.

Próximo sorteo y expectativa

Con los pozos principales vacantes, el próximo sorteo del Quini 6 promete superar los $4.200 millones. La cita será el miércoles 1° de octubre a las 21.15, en la sala oficial de Lotería de Santa Fe. Como siempre, la ilusión se renueva y miles de argentinos volverán a probar suerte.