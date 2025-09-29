La Anmat prohibió dos aceites de oliva: uno decía ser de Mendoza y era falso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió la comercialización de dos aceites de oliva que se vendían en supermercados y plataformas online. Se trata de las marcas “Estancia Olivares” y “Morando Premium”, ambas rotuladas como extra virgen.

Las medidas se publicaron en el Boletín Oficial a través de las Disposiciones 7215/2025 y 7214/2025, luego de que se confirmara que los productos utilizaban registros sanitarios inexistentes. Las investigaciones comenzaron tras la consulta de consumidores ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que dudaron de la autenticidad de los envases.

Los productos usaban números falsos de RNE y RNPA: fueron calificados como apócrifos. Foto: Archivo

El aceite de oliva Campos Barcelona no cumplía con las normas de habilitación Foto: Archivo

En el caso del aceite de oliva “Estancia Olivares”, el rótulo indicaba origen mendocino y exhibía los números RNE 13310522 y RNPA 13496730. En el caso de “Morando Premium”, se mencionaban los registros RNE 03000150 y RNPA 03001163-5, con origen en Catamarca. En ambos casos, las autoridades provinciales confirmaron que esos registros no existen.

Esto significa que los productos no pueden ser identificados como elaborados en establecimientos habilitados, lo que los convierte en artículos apócrifos. Además, infringen varios artículos del Código Alimentario Argentino y de la Ley 18.284, que regulan la seguridad alimentaria en el país.

Prohibición total en todo el país

La Anmat resolvió prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización de ambos aceites en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento. La medida alcanza tanto a locales físicos como a plataformas de venta online.

¿Es bueno tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas? Foto: Shutterstock Estancia Olivares y Morando Premium no podrán venderse ni elaborarse en todo el país. Foto: Shutterstock

También se prohibieron todos los productos que exhiban en sus rótulos los números RNE y RNPA mencionados, por tratarse de identificaciones falsas. La Coordinación de Sumarios y el Departamento de Vigilancia Sanitaria del INAL ya tomaron intervención.

Este tipo de disposiciones no solo protegen la salud pública, sino que también alertan sobre la importancia de verificar el origen y los registros de lo que consumimos. Un producto sin trazabilidad no solo es ilegal, también puede ser potencialmente riesgoso.