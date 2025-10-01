Modifican el plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por $1.000.000 en octubre

En octubre, los bancos volvieron a ajustar las tasas de interés para plazo fijo en pesos. Tras semanas de recortes, los rendimientos en los principales bancos se ubican entre el 30% y el 37% anual. La desregulación vigente permite que cada banco defina su propia tasa, lo que obliga a los ahorristas a comparar antes de invertir .

Un depósito de $1.000.000 a 30 días puede rendir desde $1.025.000 hasta $1.030.000, dependiendo del banco. La diferencia mensual puede superar los $5.000 entre una entidad y otra, por lo que elegir bien es clave.

Las tasas de plazo fijo bajaron y varían según el banco.

Las inversiones en plazo fijo pierden al lado de los FCI

Entre las principales entidades, el Banco Credicoop lidera con una tasa nominal anual (TNA) del 37%, lo que representa un rendimiento aproximado de $30.082 por cada $1.000.000 invertido a 30 días. Le siguen el Banco Macro, con una tasa del 36,5%, y el Banco Nación, que ofrece un 36%.

El Banco Galicia paga una tasa del 35,25%, mientras que el BBVA y el Santander ofrecen un 35%. El ICBC Argentina se ubica en valores similares, con una TNA del 35,15%. Por debajo de ese grupo aparece el Banco Provincia, que paga un 34%, y el Banco Ciudad, con la tasa más baja del listado: 31% anual.

En todos los casos, el rendimiento mensual por cada millón invertido varía entre $25.479 y $30.082, por lo que comparar antes de constituir el plazo fijo puede representar una diferencia de más de $5.000 en solo 30 días.

El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock Plazo fijo: Credicoop, Macro y Nación lideran con las mejores tasas. Foto: Shutterstock

Aunque el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas argentinos, la baja en las tasas obliga a repensar cada inversión. En un contexto de inflación y volatilidad, comparar entre bancos puede marcar la diferencia. Más que nunca, elegir dónde poner el dinero es una decisión estratégica.