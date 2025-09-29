Cambio en el plazo fijo: cuánto se gana con $2.000.000 en el Banco Nación

Las tasas de interés de plazo fijo cambiaron en septiembre: cuánto se gana hoy y qué bancos ofrecen mejores rendimientos.

En las últimas dos semanas de septiembre, las tasas de interés de plazo fijo sufrieron una fuerte modificación que impactó directamente en el bolsillo de los pequeños ahorristas. El Banco Nación, una de las entidades más elegidas por su solidez, redujo su tasa nominal anual (TNA) del 43 % al 36 %, lo que representa una caída significativa en el rendimiento mensual.

Online vs presencial: más de $10.000 de diferencia Con la nueva tasa del 36 %, una inversión de $2.000.000 en plazo fijo a 30 días genera una ganancia aproximada de $59.178,08 si se constituye de forma online. En cambio, si el depósito se realiza de manera presencial en una sucursal, la tasa baja aún más: se ubica en el 29,50 %, lo que reduce el rendimiento mensual a $48.493,15. La diferencia entre ambas modalidades supera los $10.000 en solo un mes, lo que vuelve clave la elección del canal de inversión.

El plazo fijo se posiciona como una de las mejores opciones para ahorristas Foto: Shutterstock Banco Nación paga 36 % online y 29,5 % presencial: qué diferencia hay en pesos. Foto: Shutterstock

La modalidad online no solo ofrece una tasa más alta, sino también mayor comodidad, disponibilidad las 24 horas y posibilidad de reinversión automática. Además, permite comparar opciones entre bancos digitales que hoy ofrecen hasta un 45 % de TNA.

Plazo fijo: ¿conviene elegir otro banco? Si bien el Banco Nación sigue siendo una de las entidades más elegidas por su trayectoria y volumen de depósitos, su tasa actual del 36 % queda por debajo de otras opciones disponibles en el mercado.