Anses confirmó los montos para las Becas Progresar en octubre de 2025

Anses reveló las nuevas cifras para las Becas Progresar para el mes que comienza este miércoles. El aumento roza el 2%.

Anses y los nuevos montos de las Becas Progresar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer este martes los detalles del programa Becas Progresar correspondientes al mes de octubre de 2025, confirmando que el reciente aumento general del 1,9 % en prestaciones no modificará lo asignado a los beneficiarios de este plan educativo.

El programa Becas Progresar está diseñado para promover la continuidad de los estudios entre jóvenes con condiciones socioeconómicas desfavorables. Sus pagos se estructuran de forma escalonada, procurando que los estudiantes cumplan con exigencias académicas que garanticen su permanencia en el sistema educativo.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de Anses Pueden postular al beneficio jóvenes argentinos o naturalizados, así como extranjeros con residencia legal de al menos dos años. Los requisitos dependen del nivel educativo:

El Nivel obligatorio es para edades entre 16 y 24 años; ingresos familiares sumados no mayores a 3 salarios mínimos, vitales y móviles; certificado de alumno regular; esquema de vacunación completo; y participación en actividades complementarias del programa.

El Nivel superior, por su parte, es para estudiantes de ingreso, límite etario de 17 a 24 años; para niveles avanzados, hasta 30 años (sin límite de edad en el caso de enfermería). También se exige no adeudar materias al momento de la inscripción y cursar en instituciones oficiales reconocidas.