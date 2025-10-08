Cuándo se cobran las jubilaciones, pensiones y AUH de Anses en octubre
El nuevo calendario de pagos de Anses incluye aumentos, bonos y fechas actualizadas para todas las prestaciones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó de forma oficial el calendario de pagos correspondiente a octubre, que comienza este miércoles 8 con el depósito a millones de titulares de prestaciones. Este mes incluye un aumento del 1,88% y bonos adicionales en casos específicos.
Aumentos y montos actualizados
Las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán el ajuste correspondiente de octubre. En el caso de la jubilación mínima, con el bono de $70.000, el monto total asciende a $396.298,38. Quienes no alcancen ese monto, recibirán un bono proporcional hasta completarlo. Así quedan las principales prestaciones previsionales con bono incluido:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70
- Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $298.408,87
- Pensión Madre de 7 hijos: $396.298,38
En tanto, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 1,88%. De esta forma:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $117.252
- AUH con discapacidad: $381.791
- Asignación Familiar por Hijo: $58.631
- Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $190.902
Calendario de pagos de octubre
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 10 de octubre
Asignación Universal por Hijo (AUH)
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre