Cuándo se cobran las jubilaciones, pensiones y AUH de Anses en octubre

El nuevo calendario de pagos de Anses incluye aumentos, bonos y fechas actualizadas para todas las prestaciones.

Anses anunció el calendario de pagos de octubre con aumento y bono incluido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó de forma oficial el calendario de pagos correspondiente a octubre, que comienza este miércoles 8 con el depósito a millones de titulares de prestaciones. Este mes incluye un aumento del 1,88% y bonos adicionales en casos específicos.

Aumentos y montos actualizados Las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán el ajuste correspondiente de octubre. En el caso de la jubilación mínima, con el bono de $70.000, el monto total asciende a $396.298,38. Quienes no alcancen ese monto, recibirán un bono proporcional hasta completarlo. Así quedan las principales prestaciones previsionales con bono incluido:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70

Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $298.408,87

Pensión Madre de 7 hijos: $396.298,38 En tanto, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 1,88%. De esta forma: