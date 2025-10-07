Anses: cuándo se cobra la Asignación Familiar en octubre 2025

La Asignación Familiar por Hijo ( SUAF ) es una prestación económica que Anses otorga a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados con hijos menores de 18 años o con discapacidad. A diferencia de la AUH, esta asignación está vinculada al empleo formal y se paga directamente en la cuenta bancaria del titular.

En octubre 2025, el monto de la Asignación Familiar por Hijo se actualizó un 1,88% respecto al mes anterior, en base a la Ley de Movilidad, que dispone ajustes mensuales según la inflación registrada dos meses antes, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta fórmula busca que los beneficios sociales acompañen el costo de vida y mantengan su poder adquisitivo frente a la suba de precios.

El aumento del 1,88% se aplica por la Ley de Movilidad, según la inflación de dos meses atrás.

Las Asignaciones Familiares tendrán un aumento antes del cambio de gobierno.

Al igual que en meses anteriores el calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI del titular:

Los pagos se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria registrada en Anses. No es necesario realizar trámites adicionales, pero sí tener los datos personales y familiares actualizados para evitar demoras o exclusiones.

¿Cuánto se cobra por hijo en octubre?

El monto de la Asignación Familiar por Hijo varía según el nivel de ingresos del grupo familiar. Para el primer tramo (ingresos de hasta $891.041), el valor actualizado en octubre es de $58.616,81 por hijo, tras el aumento del 1,88% por movilidad. En los tramos superiores, el monto disminuye progresivamente, ya que el beneficio está diseñado para priorizar a las familias con menores ingresos.

Además del pago mensual por hijo, Anses contempla otras asignaciones dentro del sistema SUAF:

Asignación por hijo con discapacidad (sin límite de edad)

Asignación por nacimiento, adopción y matrimonio

Ayuda Escolar Anual (una vez al año, por hijo escolarizado)

Complemento mensual para SUAF (solo para los tramos más bajos)

El monto por hijo sube a $58.631 para el primer tramo de ingresos familiares.

Esta prestación representa un ingreso clave para miles de familias argentinas que trabajan en blanco, y que necesitan reforzar su economía cotidiana. El ajuste por movilidad busca que el monto acompañe la inflación, aunque en muchos casos queda por debajo del aumento real de precios, especialmente en alimentos y servicios básicos.