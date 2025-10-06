Anses: cómo cobrar la Ayuda Escolar Anual de $85.000 y qué se necesita

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) recordó los pasos y requisitos necesarios para cobrar la Ayuda Escolar Anual , un beneficio que este año alcanza los $85.000 por hijo. Se trata de un apoyo económico que se entrega una vez al año a las familias con hijos en edad escolar, con el objetivo de acompañar los gastos educativos.

El beneficio está destinado a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) o la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), siempre que los niños o adolescentes estén asistiendo a una institución educativa oficial o privada reconocida.

También pueden acceder las familias con hijos con discapacidad, sin límite de edad, siempre que los menores concurran a establecimientos de educación especial o reciban apoyo pedagógico profesional.

Para acceder al pago de la Ayuda Escolar es obligatorio presentar el Certificado Escolar correspondiente a cada hijo. Este documento debe actualizarse todos los años y entregarse antes del 31 de diciembre de 2025.

El trámite es gratuito y se realiza de manera digital a través del portal Mi Anses.

Paso a paso para hacer el trámite

Ingresar al sitio Mi Anses con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse al apartado “Hijos” y seleccionar “Presentar Certificado Escolar” .

Generar el formulario en línea e imprimirlo.

Llevar el certificado a la escuela o institución educativa para que lo completen y firmen.

Sacar una foto o escanear el formulario firmado y cargarlo nuevamente en Mi ANSES, seleccionando la opción “Subir Certificado”.

Una vez que el trámite se valida, el organismo deposita el monto correspondiente en la cuenta donde el beneficiario cobra habitualmente sus haberes o asignaciones.

Anses recordó que el pago de la Ayuda Escolar comenzó en marzo de este año y se mantiene vigente para quienes aún no presentaron la documentación. Si el certificado no se carga antes del cierre del año, el titular podría perder el derecho al cobro.

El objetivo de este beneficio es garantizar que los niños y adolescentes puedan iniciar o continuar el ciclo lectivo con los materiales y uniformes necesarios.