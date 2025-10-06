Anses: cuándo arranca el pago de jubilados que cobran la mínima en octubre
Los jubilados que perciben la mínima comenzarán a cobrar desde el 8 de octubre. Ese mes tendrán un aumento del 1,87% y se suma el bono extraordinario de $70.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que el pago a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comenzará el miércoles 8 de octubre. Como todos los meses, el calendario se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Cuánto cobran en octubre
En el décimo mes del año, los haberes llegan con un aumento del 1,87%, correspondiente a la inflación de agosto. Con este ajuste, la jubilación mínima asciende a $326.266,36, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios. De esta forma, el ingreso total para quienes perciben la mínima alcanza los $396.266,36.
El bono se paga en su totalidad a quienes cobran la mínima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas. Para los jubilados con ingresos superiores, se liquida de manera proporcional hasta alcanzar el tope de $396.266,36.
Fechas de pago según DNI
Los jubilados y pensionados que cobran la mínima percibirán sus haberes entre el 8 y el 21 de octubre, según el siguiente cronograma:
- DNI terminados en 0: 8/10.
- DNI terminados en 1: 9/10.
- DNI terminados en 2: 9/10.
- DNI terminados en 3: 13/10.
- DNI terminados en 4: 14/10.
- DNI terminados en 5: 15/10.
- DNI terminados en 6: 16/10.
- DNI terminados en 7: 17/10.
- DNI terminados en 8: 20/10.
- DNI terminados en 9: 21/10.