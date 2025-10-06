Banco Nación: cómo pedir créditos rápidos si cobrás por Anses

Los jubilados , pensionados y titulares de asignaciones familiares que perciben sus haberes vía Anses cuentan ahora con la posibilidad de acceder a préstamos personales rápidos mediante el Banco Nación . Estos planes apuntan a ofrecer respuestas financieras ágiles sin trámites complejos.

El Banco Nación propone una oferta ambiciosa: préstamos que arrancan desde 100.000 pesos y pueden escalar hasta 50.000.000. El plazo máximo de devolución se extiende hasta 72 meses, con cuotas fijas calculadas bajo el sistema francés. El descuento del pago se hace directamente sobre el haber previsional, lo que simplifica el cumplimiento mensual.

En la entidad destacan que no exigen historial crediticio ni avales adicionales para tramitar estos créditos , lo cual amplía el acceso para quienes no cuentan con antecedentes financieros previos.

En el caso del Banco Nación , el pedido puede hacerse desde la web oficial o mediante Home Banking:

Recibir el dinero en la cuenta en alrededor de 24 a 48 horas.

También se posibilita la atención presencial en sucursales para quienes prefieran ese canal.

Para ayudar a los solicitantes a planificar sus compromisos financieros, ambas entidades ofrecen simuladores en línea con los cuales se puede estimar:

El monto total a solicitar.

El plazo de devolución.

El valor aproximado de la cuota mensual.

La tasa de interés efectiva.

Estas herramientas permiten comparar distintas combinaciones de plazos y montos antes de comprometerse, lo que contribuye a un endeudamiento más responsable.