Banco Nación: la promoción que sigue vigente para viajar gratis en colectivo

El Banco Nación decidió extender durante octubre su oferta que permite a sus clientes viajar sin abonar el pasaje en colectivos, siempre que se use el sistema de pago digital disponible. La medida busca facilitar el acceso al transporte público y fomentar el uso de herramientas tecnológicas.

Para aprovechar el beneficio, los usuarios deben contar con la aplicación BNA+. A través de ella, deben elegir la opción “Viajar con QR”, generar un código y acercarlo al lector del validador SUBE del colectivo . El valor del viaje se debita en la cuenta vinculada y luego se reembolsa en su totalidad, bajo las condiciones del programa.

Se permite bonificar hasta seis viajes por día . Además, en cada terminal SUBE habilitada solo aceptan dos pagos con QR diarios para aplicar la bonificación completa.

El colectivo puede ser abonado con Banco Nación y el reintegro es total.

La promoción es válida cuando el boleto se paga mediante:

Código QR generado desde la app BNA+

Tarjetas contactless (crédito o débito) emitidas por Banco Nación que estén habilitadas para pagos sin contacto.

En cualquiera de los casos, el viaje bonificado se aplica solo en líneas con validadores SUBE compatibles con estos sistemas.

El beneficio se aplica en la mayoría de las líneas de colectivo de Mendoza y de San Rafael, asique los usuarios mendocinos podrán usarla hasta fin de mes y todavía no hay información oficial que confirme si se extenderá o si dejará de estar vigente.