Banco Nación: cuáles son los beneficios para el personal militar de las Fuerzas Armadas
El Banco Nación y el Ministerio de Defensa lanzaron beneficios para las Fuerzas Armadas en conjunto. Cuáles son los descuentos y cómo usarlos.
El Ministerio de Defensa, bajo la conducción de Luis Petri, anunció una serie de medidas orientadas a mejorar la situación económica de los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Los beneficios se implementarán a través del Banco Nación y alcanzarán también a las fuerzas de seguridad.
Se trata de una nueva medida en la que se busca que el personal militar de las Fuerzas Armadas tengan beneficios importantes para realizar compras a través del programa vigente de BNA+ que ofrece descuentos a distintos grupos.
Anteriormente, una promoción en conjunto con MODO logró que el reintegro sea del 100% en las compras para todo el personal estatal del Ministerio de Defensa.
Los descuentos del Banco Nación a militares
Desde el 1 de octubre estará vigente el programa BNA+, que contempla reintegros y promociones exclusivas para el personal militar.
Uno de los puntos centrales es la posibilidad de acceder a devoluciones de hasta $300.000 por mes en compras realizadas en supermercados mediante tarjetas de crédito, débito o la aplicación Modo. El esquema tendrá validez hasta el 30 de noviembre.
El paquete de medidas incluye además facilidades crediticias:
Préstamos personales con una tasa nominal cercana al 38%.
Créditos hipotecarios destinados a la adquisición de la primera vivienda.
Financiamiento para autos y motos que cubre hasta el 100% del valor del vehículo.
A estos beneficios se suman los descuentos habituales que ya existen a través de MODO, aplicables en rubros como combustibles, gastronomía, indumentaria, espectáculos y transporte.
La iniciativa fue presentada como una forma de valorar el trabajo de quienes cumplen funciones en las Fuerzas Armadas, buscando aliviar sus gastos cotidianos y favorecer el acceso a bienes y servicios.
Aunque los lineamientos principales ya fueron anunciados, todavía restan precisiones sobre la implementación práctica de algunas de las medidas.