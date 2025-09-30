Banco Nación: cuáles son los beneficios para el personal militar de las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa , bajo la conducción de Luis Petri, anunció una serie de medidas orientadas a mejorar la situación económica de los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Los beneficios se implementarán a través del Banco Nación y alcanzarán también a las fuerzas de seguridad.

Se trata de una nueva medida en la que se busca que el personal militar de las Fuerzas Armadas tengan beneficios importantes para realizar compras a través del programa vigente de BNA+ que ofrece descuentos a distintos grupos.

Anteriormente, una promoción en conjunto con MODO logró que el reintegro sea del 100% en las compras para todo el personal estatal del Ministerio de Defensa.

Desde el 1 de octubre estará vigente el programa BNA+ , que contempla reintegros y promociones exclusivas para el personal militar.

Uno de los puntos centrales es la posibilidad de acceder a devoluciones de hasta $300.000 por mes en compras realizadas en supermercados mediante tarjetas de crédito, débito o la aplicación Modo. El esquema tendrá validez hasta el 30 de noviembre.

Ejercito Argentino.jpg Militares recibirán beneficios del Banco Nación. NA

El paquete de medidas incluye además facilidades crediticias:

Préstamos personales con una tasa nominal cercana al 38%.

Créditos hipotecarios destinados a la adquisición de la primera vivienda.

Financiamiento para autos y motos que cubre hasta el 100% del valor del vehículo.

A estos beneficios se suman los descuentos habituales que ya existen a través de MODO, aplicables en rubros como combustibles, gastronomía, indumentaria, espectáculos y transporte.

La iniciativa fue presentada como una forma de valorar el trabajo de quienes cumplen funciones en las Fuerzas Armadas, buscando aliviar sus gastos cotidianos y favorecer el acceso a bienes y servicios.

Aunque los lineamientos principales ya fueron anunciados, todavía restan precisiones sobre la implementación práctica de algunas de las medidas.