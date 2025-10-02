Transporte público: ahora se puede pagar el boleto con QR sin conexión a Internet

El sistema de transporte público de todo el país suma una nueva alternativa de pago: ya es posible abonar el pasaje mediante código QR sin necesidad de contar con conexión a Internet. La medida busca modernizar el servicio y ofrecer mayor comodidad a los usuarios. Se realizará con la plataforma MODO .

Con esta modalidad, los pasajeros que tengan instalada la aplicación correspondiente en su celular pueden generar un código único. Al acercarlo al lector del validador del colectivo, el sistema procesa el pago de manera inmediata, incluso cuando el dispositivo no tiene señal.

Hasta el momento era posible abonar el boleto con QR desde cualquier billetera virtual o app bancaria, pero era necesario contar con datos móviles o conexión Wi-Fi para poder hacerlo. En muchas ocasiones no contar con este servicio imposibilitaba a quienes querían abordar el colectivo a poder hacerl o al no tener internet y no poder generar el código.

Para utilizar esta herramienta, se requiere tener instalada la app oficial en un teléfono con sistema Android 8 o superior. Los pasos son sencillos:

colectivo micro transporte publico.JPG El transporte público de todo el país podrá abonarse con QR sin internet. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Lo destacable es que, durante este procedimiento, no es necesario disponer de Internet en el momento del viaje, siempre que la aplicación haya sido actualizada con anterioridad.

Entre los beneficios, remarcaron que se mantienen los descuentos sociales, como la Tarifa Social Federal, siempre que estén asociados a la versión digital y que el costo del pasaje con QR es el mismo que el que rige para la tarjeta SUBE Digital.

Y aclararon que no todas las unidades de transporte cuentan con la tecnología necesaria: es imprescindible que el colectivo tenga un validador con lector de QR. La implementación será progresiva, acompañada por la instalación de equipos y la coordinación con las provincias.