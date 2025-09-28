Octubre llega con aumentos en alquileres, transporte, colegios privados y medicina prepaga

En octubre comenzarán a regir nuevos aumentos en al menos cinco servicios esenciales: alquileres , transporte público , medicina prepaga y colegios privados. Estas subas, que se aplicarán en todo el país, presionarán sobre el consumo y el índice de precios al consumidor (IPC).

Los alquileres ajustarán 46,1% en contratos alcanzados por la ley derogada. Las prepagas subirán entre 1,9% y 2,4%, mientras que los colegios privados de CABA con subvención estatal aplicarán un alza de 2,1%. El boleto de colectivos en CABA y PBA se encarecerá 3,9% y el subte aumentará a $1112,76. También se esperan ajustes de hasta 3% en cable y telefonía. A esto se suma una suba parcial en el impuesto a los combustibles, con impacto directo en la nafta y el gasoil.