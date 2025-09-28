Octubre llega con aumentos en alquileres, transporte, colegios privados y medicina prepaga
Las tarifas de transporte, cuotas escolares, alquileres y prepagas tendrán nuevos aumentos en octubre, impactando en los bolsillos.
En octubre comenzarán a regir nuevos aumentos en al menos cinco servicios esenciales: alquileres, transporte público, medicina prepaga y colegios privados. Estas subas, que se aplicarán en todo el país, presionarán sobre el consumo y el índice de precios al consumidor (IPC).
Los alquileres ajustarán 46,1% en contratos alcanzados por la ley derogada. Las prepagas subirán entre 1,9% y 2,4%, mientras que los colegios privados de CABA con subvención estatal aplicarán un alza de 2,1%. El boleto de colectivos en CABA y PBA se encarecerá 3,9% y el subte aumentará a $1112,76. También se esperan ajustes de hasta 3% en cable y telefonía. A esto se suma una suba parcial en el impuesto a los combustibles, con impacto directo en la nafta y el gasoil.
Te Podría Interesar
Transporte con nuevos valores
- Colectivos en PBA: mínimo a $550,09.
- Colectivos en CABA: mínimo a $546,66.
- Subte: pasaje a $1112,76; Premetro a $389,46.
Colegios privados en CABA
- Nivel inicial y primario: $37.649 a $174.160.
- Secundario común: $41.532 a $226.345.
- Técnico: $47.836 a $259.072.
Otros aumentos confirmados
- Medicina prepaga: +1,9% a 2,4%.
- Cable y telefonía: hasta +3%.
- Combustibles: ajuste por suba de impuestos.