Banco Nación: cómo acceder a la nueva promoción que permite viajar en 12 cuotas sin interés

El Banco Nación presentó una nueva serie de promociones para impulsar el turismo nacional en el marco de la Feria Internacional de Turismo de América Latina ( FIT 2025), que se desarrolla del 27 al 30 de septiembre en La Rural.

La propuesta incluye descuentos de hasta el 20% y planes de financiación en cuotas sin interés en diversos rubros vinculados al sector.

El acto de lanzamiento contó con la participación del presidente Javier Milei, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros del Interior, Lisandro Catalán, y de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Turismo, Deporte y Ambiente, Daniel Scioli; el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard; y el titular de la FIT, Andrés Deyá.

En su intervención, Tillard destacó que la entidad amplió su propuesta con el objetivo de fortalecer la actividad turística en todo el país.

El directivo explicó que cualquier persona mayor de edad puede convertirse en cliente del Banco Nación de manera inmediata. Una vez adheridos, los usuarios pueden acceder a las promociones disponibles.

Los beneficios se encuentran habilitados para quienes realicen compras con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad. En varios rubros, el acceso requiere operar a través de la aplicación MODO BNA+.

1 Banco Nación presentó su propuesta de turismo en la FIT 2025 con cuotas sin interés y rebajas especiales. Prensa Banco Nación

Promociones en turismo

Las promociones abarcan diferentes categorías vinculadas al turismo. En agencias de viaje, se ofrecen planes de 6, 9 y 12 cuotas sin interés en destinos nacionales. En gastronomía, la propuesta incluye un 20% de descuento con tope de $10.000 por compra mediante MODO BNA+.

En hotelería y hosterías, se aplica un 10% de descuento sin tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés, además de opciones de 9 y 12 cuotas con MODO BNA+. El alquiler de autos podrá abonarse en 6 o 12 cuotas sin interés a través de MODO BNA+.

Los balnearios cuentan con un 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, mediante MODO BNA+. En los micros de larga distancia nacionales, se otorga un 10% de descuento y 3 cuotas sin interés, sin límite de reintegro, utilizando MODO BNA+.

Finalmente, en productos regionales se ofrece un 20% de descuento y 3 cuotas sin interés, con un tope mensual de $20.000 por tarjeta, a través de MODO BNA+.

El Banco Nación participa en la FIT con un stand institucional para brindar atención personalizada y asesoramiento sobre sus productos y beneficios. La edición 2025 de la Feria Internacional de Turismo reúne a las 24 provincias argentinas y a más de 60 países. El encuentro cuenta con la participación de 1.700 expositores y se espera la visita de más de 135.000 personas. Con estas iniciativas, el Banco Nación busca consolidar el turismo interno y ofrecer más facilidades de pago para quienes deseen viajar por el país.