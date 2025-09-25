Banco Nación: el plan para premiar a los clientes que usen sus tarjetas

Banco Nación lanzó recientemente una iniciativa destinada a recompensar a sus clientes por el uso habitual de sus tarjetas de crédito y débito. Bajo el nombre “Nuevos premios”, este plan de fidelización estará vigente desde el 28 de agosto hasta el 31 de octubre de 2025.

La mecánica consiste en canjear los puntos que los usuarios hayan acumulado mediante sus consumos. Para hacerlo, deberán ingresar con sus credenciales a la plataforma Tienda BNA +, elegir el producto deseado en el catálogo disponible y realizar la operación exclusivamente con los puntos obtenidos.

Lo más destacado es que los envíos no tendrán costo adicional, sin importar el destino dentro del país.

El listado de artículos disponibles incluye opciones de uso doméstico y cotidiano. Entre los productos se encuentran ollas, pavas eléctricas, aspiradoras, sandwicheras, carritos para compras y utensilios de cocina, así como elementos vinculados a viajes y accesorios hogareños.

La propuesta busca que los clientes transformen el uso habitual de sus tarjetas en beneficios tangibles.

Históricamente, los sistemas de acumulación de puntos ofrecidos por entidades bancarias enfrentaron críticas: catálogos desactualizados, costos elevados de envío o restricciones según la zona limitaban su atractivo.

tarjeta debito credito posnet pago (6).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Por eso, en esta ocasión el banco adoptó una estrategia más práctica, digitalizando el proceso y eliminando los costos de envío para mejorar la experiencia del cliente.

Este plan de Banco Nación se inscribe en una tendencia creciente en el sector financiero: renovar las fórmulas tradicionales de beneficios para hacerlas más accesibles, atractivas y transparentes para los usuarios.

Cómo usar este beneficio del Banco Nación

El período para participar va desde fines de agosto hasta fines de octubre de 2025.

Los artículos solo pueden adquirirse mediante la plataforma Tienda BNA+.

El canje está sujeto a la disponibilidad de stock en cada momento.

Los tiempos de entrega se comunicarán al momento de concretarse la operación, y el banco asegura que la logística está cubierta sin costo para el cliente.

Con esta iniciativa, Banco Nación espera fortalecer la fidelidad de sus usuarios, incentivar el uso de tarjetas y ofrecer un complemento percibido de valor a quienes ya realizan consumos habituales con sus productos financieros.