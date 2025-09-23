Banco Nación: una promoción le reintegra el 100% de las compras a este grupo de personas

El Banco Nación prepara para el inicio de octubre una gran promoción con la que ofrecerá un reintegro total de la compra y con un tope específico para un grupo de personas que son beneficiarias de la entidad financiera. La medida comenzará a correr desde el 1 de octubre y podrá ser acumulable con otras promociones.

La medida se enmarca en un contexto en el que el Banco Nación está entregando promociones y descuentos a varios grupos específicos para que éstos recuperen el poder de compra mientras el consumo sigue alicaído en todo el país. La iniciativa se extenderá hasta fines del mes de noviembre.

En las últimas horas, un grupo de trabajadores públicos del Estado nacional recibieron un mail en el que el Banco Nación está entregando una promoción dirigida solamente a aquellos que reciban ese correo.

Un ejemplo es el que les llegó a los empleados del Ministerio de Defensa, en particular a las Fuerzas Armadas . Pero también hay mensajes que llegan a otras áreas del Gobierno nacional cuyos empleados son los beneficiados directamente en esta increíble promoción.

La medida consiste en un 100% de reintegro en cualquier pago o compra que realices con BNA a través de MODO BNA+. El tope de reintegro mensual es de $300.000, según indicaron desde la entidad bancaria.

En una primera instancia, será acumulable con otras promos. Por ejemplo: si lo usás con Shell ofrece un 25% de descuento extra por lo que estarías pagando con un 125% de descuento o de reintegro. También lo podés juntar con promos en supermercados.

G1iNxTTXoAAgerU El beneficio del Banco Nación que durará hasta fines de noviembre.

La promoción también es aplicable con tarjetas VISA o Mastercard empleadas desde las aplicaciones recién mencionadas de MODO BNA+. En caso de utilizar $100.000 en una compra, el reintegro se realizará en esa misma cuenta y todavía tendrás $200.000 restantes para seguir comprando y gastando.

Sin dudas que quienes reciban este correo se verán muy beneficiados para poder seguir realizando compras y gastos en el próximo mes de octubre ya que se trata de una iniciativa muy codiciada por otros grupos de personas. Desde el Banco Nación indicaron que hacia fines de septiembre todos aquellos a quienes alcance la promoción van a recibir la notificación correspondiente. Si no la recibiste, es porque no estás dentro de esos grupos beneficiados.