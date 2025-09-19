Empleados del Banco Nación cobrarán un jugoso bono: el motivo y el monto

El Banco Nación confirmó este viernes que otorgará un bono extraordinario de $1.230.000 a todos sus empleados en el marco de la celebración del aniversario de la institución. De esta forma, el personal de dicha entidad recibirá un reconocimiento muy elevado por su labor en la institución.

Esta gratificación es un beneficio histórico para el personal del banco y forma parte de los acuerdos alcanzados en negociaciones paritarias desde 2013. Este año, la cifra se actualizó respecto de la otorgada en ocasiones anteriores.

El pago, conocido como Gratificación por Aniversario, es un reconocimiento al compromiso de los trabajadores y se ha convertido en una tradición de la entidad. Año tras año, la Comisión Gremial Interna y las autoridades del banco acuerdan el monto de este beneficio, que suele actualizarse de acuerdo a la evolución de la economía.

En esta oportunidad, el importe definido responde a la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los salarios en un contexto de alta inflación. La decisión busca sostener el bienestar de los trabajadores y reconocer el papel que cumplen en la operatoria diaria del principal banco público del país.

La gratificación alcanza a todo el personal del Banco Nación, sin distinción de jerarquía ni modalidad contractual. Se espera que el pago se efectúe en una única cuota y de manera automática en las cuentas sueldo de los empleados.

banconacion Comunicado de La Bancaria respecto del aniversario del Banco Nación.

Desde el gremio La Bancaria informaron que el monto estará acreditado en las cuentas de los empleados del Banco Nación el próximo 3 de octubre.

El anuncio del bono llega en un momento en el que diferentes sindicatos del sector financiero vienen reclamando ajustes salariales y mejoras en beneficios para hacer frente a la pérdida de poder de compra. Desde la Comisión Gremial Interna del Banco Nación destacaron que esta medida representa un alivio para los trabajadores y reafirma el compromiso del banco con su plantel.

Además, la gratificación se suma a los incrementos salariales acordados en las últimas paritarias, que contemplan cláusulas de revisión en caso de que la inflación siga en alza durante el último trimestre del año.