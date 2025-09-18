Banco Nación: cómo aprovechar los descuentos para comprar ropa deportiva

Septiembre es el gran mes de las promociones para Banco Nación . En este caso, un nuevo descuento llega para aquellos clientes que quieran aprovechar para realizar compras en el sector de la indumentaria deportiva en los locales adheridos en la provincia de Mendoza.

El Banco Nación, en concreto, anunció una nueva promoción pensada para quienes buscan renovar su ropa deportiva durante el mes de septiembre, por lo que quedan pocos días para que puedas aprovechar de esta oferta y puede ser clave ya que no hay novedades respecto de una posible renovación de la misma.

La propuesta incluye un reintegro del 25 % en compras realizadas en locales seleccionados de Vaypol y City Sneakers en la provincia de Mendoza, con el objetivo de incentivar el consumo en un contexto económico desafiante.

Ambas marcas reconocieron que buscan incrementar sus ventas de cara a la renovación del stock por el cambio de temporada pensando en el inicio de la etapa de primavera-verano.

La promoción estará disponible hasta el 30 de septiembre y se aplicará los días viernes, sábado y domingo, sin tope máximo de devolución por cliente. Además, de lunes a jueves, el banco ofrece la posibilidad de financiar las compras en tres o seis cuotas sin interés, lo que facilita el acceso a productos de mayor valor sin impactar de manera brusca en el bolsillo.

zapatillas acsis gel cumulus (1).jpg Descuentos del Banco Nación en indumentaria deportiva. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Para aprovechar este beneficio, los clientes deben utilizar la aplicación Modo BNA+ o escanear el código QR en los locales adheridos, seleccionando una de las tarjetas de crédito habilitadas por la entidad.

La opción también puede gestionarse directamente desde el celular, lo que suma comodidad para quienes prefieren evitar filas y operar de forma digital.

Con esta medida, el Banco Nación busca no solo promover las ventas en el sector de indumentaria deportiva, sino también ofrecer un alivio económico a sus usuarios en un mes en el que muchos se preparan para la temporada de actividades al aire libre.