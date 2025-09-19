Banco Nación: cómo pueden los jubilados pedir un préstamo de $50.000.000

Durante septiembre de 2025, los jubilados y pensionados que necesiten liquidez cuentan con diversas alternativas de financiamiento. Las principales entidades del país mantienen activas sus líneas de préstamos personales, con condiciones pensadas para facilitar el acceso y con acreditación rápida. El Banco Nación no es la excepción en este sentido.

Un préstamo con tasas bajas se puede adquirir también en otras entidades como el banco BBVA y el Banco Provincia. En este punto pueden variar los montos y las modalidades, aunque también presentan beneficios para quienes sean jubilados y pensionados de esas entidades bancarias.

Los préstamos digitales que ofrece el Nación son los que tienen actualmente la tasa más baja del mercado según indicaron los especialistas.

El Banco Nación mantiene habilitada su línea de créditos para jubilados y pensionados que cobren en la entidad. Los montos van desde $10.000 hasta $50.000.000 y el destino es de libre uso.

Plazo: hasta 36 meses (modalidad e@descuento) o hasta 72 meses (débito en cuenta)

La relación cuota-ingreso no puede superar el 35 % del haber neto. El pago se hace en cuotas fijas bajo sistema francés y, en modalidad de descuento, se descuenta directamente de la jubilación.

Cómo pedir un préstamo en el Banco Nación si soy jubilado

Acceder a la app BNA+ o al home banking

Seleccionar la opción “Préstamos”

Cargar el monto, destino y plazo

Confirmar datos y validar la operación

El dinero se acredita en la cuenta del solicitante tras la aprobación.

Por citar otro caso, el Banco Provincia ofrece créditos personales para quienes perciben haberes en la entidad, así como para trabajadores del sector público y privado. El monto máximo disponible es de $50.000.000, con un plazo de devolución de hasta 72 meses y una tasa nominal anual (TNA) del 98 %.

Ejemplo de costo: por cada $100.000 solicitados, la cuota estimada es de $7.867,82. Una vez aprobado, el monto se deposita en la cuenta del solicitante en un plazo de hasta 24 horas.