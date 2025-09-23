Martes de ahorro con Banco Nación: reintegros de hasta $48.000 en Jumbo, Disco y Vea

Los martes dejaron de ser un día cualquiera para quienes hacen las compras del hogar. Hasta fines de octubre, los clientes de Banco Nación que abonen en Jumbo, Disco o Vea con tarjetas Mastercard a través de la aplicación MODO podrán obtener un reintegro que puede alcanzar los $8.000 cada semana.

Además, si se aprovecha el descuento todas las semanas hasta que finalice la misma el último martes de octubre, el ahorro puede ser de hasta $48.000. Esta puede ser una estrategia para ahorrar y cuidar el bolsillo.

Una propuesta que, en tiempos de precios ajustados, llega como un alivio concreto para el bolsillo. El beneficio funciona en compras presenciales dentro de las sucursales de estas cadenas y solo se activa utilizando la modalidad “sin contacto”. Es decir, el cliente debe acercar su celular a la terminal de pago y completar la operación mediante la app de su banco o directamente con MODO.

El sistema, basado en tecnología NFC, se ha vuelto cada vez más común en supermercados y comercios , ya que agiliza el proceso y evita la necesidad de entregar la tarjeta física.

Cómo se aplica la devolución de la promoción del Banco Nación

La mecánica de la promoción es sencilla, aunque tiene algunas diferencias según el tipo de compra. Si el pago se hace con tarjeta de crédito, débito o prepaga Mastercard mediante la opción NFC, el reintegro es del 25% con un tope de $8.000 por usuario y por semana. En cambio, cuando se usa la misma tarjeta, pero no a través de MODO, el beneficio baja al 15% con un límite de $6.000.

El descuento no aparece al momento de pasar por caja. En el caso de las tarjetas de crédito, se acredita en los resúmenes de cuenta posteriores —puede demorar hasta dos cierres—. Para las operaciones con débito o prepagas, la devolución se ve en la cuenta dentro de los siguientes 30 días hábiles. Aunque no es inmediato, el dinero regresa de forma automática, sin necesidad de hacer reclamos ni cargar comprobantes.

Dónde se puede aprovechar

La promoción está disponible únicamente en locales físicos de las tres cadenas que pertenecen al grupo Cencosud. Jumbo, Disco y Vea forman parte de la rutina de compra de miles de argentinos, lo que amplía las posibilidades de usar el beneficio sin modificar los hábitos cotidianos.

No obstante, hay excepciones. Algunas bodegas de vinos premium como Rutini, Catena Zapata, Baron B, Chandon o Escorihuela Gascón están fuera de la promo, al igual que las operaciones realizadas con tarjetas Maestro, chip o códigos QR. El resto de los productos de góndola sí son válidos: desde alimentos básicos y bebidas hasta artículos de limpieza y perfumería.

La buena noticia es que este reintegro puede combinarse con otras promos bancarias o descuentos vigentes en las cadenas. Eso significa que, en una misma compra, el cliente puede sumar beneficios adicionales y maximizar el ahorro.

Un respiro en la economía diaria

En un escenario económico desafiante, donde los precios suben mes a mes, estas iniciativas resultan atractivas. Una familia que organiza sus compras de la semana para hacerlas un martes podría recuperar hasta $32.000 al mes, siempre respetando el tope de la promoción. Esa cifra no es menor y puede marcar la diferencia en el presupuesto mensual.

El uso de pagos sin contacto también se impulsa gracias a este tipo de beneficios. Cada vez más consumidores se acostumbran a llevar el celular como billetera digital, lo que no solo agiliza la experiencia de compra, sino que además ofrece mayor seguridad al no manipular efectivo ni entregar la tarjeta al cajero.

En definitiva, se trata de una oportunidad clara para quienes compran con frecuencia en estas cadenas. Solo basta con planificar el día de compra, tener a mano una tarjeta Mastercard y utilizar la app MODO para que el ahorro se active sin complicaciones.

Con reintegros que impactan directamente en la cuenta bancaria, los martes se consolidan como la jornada ideal para hacer las compras de la semana y pagar menos.