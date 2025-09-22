Supermercados y farmacias: cómo acceder a los beneficios del Banco Nación

Los jubilados y pensionados que cobran su prestación en una cuenta del Banco Nación tienen un paquete de beneficios activo en septiembre. Hay dos frentes. Uno apunta a farmacias y se activa los lunes. El otro impacta en supermercados y rige de lunes a viernes.

Son ahorros con reintegros, tope mensual y una condición clave: pagar con BNA+ MODO usando tarjetas del banco. A continuación, todo lo que hay que saber para aprovecharlos sin sorpresas, con fechas, montos y medios de pago admitidos.

El beneficio para farmacias funciona todos los lunes hasta el 30 de septiembre. Ofrece un 10% de ahorro y la posibilidad de financiar en hasta tres pagos sin interés en compras presenciales. Aplica a tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Nación . También a la tarjeta de débito Mastercard para jubilados identificada por el bin 551792. El reintegro mensual tiene un tope de $10.000 por cliente, calculado por CUIT.

La acreditación se realiza en la cuenta asociada a BNA+ dentro de los 30 días posteriores a la compra. Para que el beneficio corra, el pago debe hacerse a través de BNA+ MODO. No impacta si se usa saldo en cuenta sin pasar por la app.

Condiciones, límites y cómo combinarlos

El tope en farmacias es por mes, calendario y por persona. Si se paga con más de una tarjeta del mismo titular, los reintegros se acumulan hasta alcanzar ese máximo. La financiación en tres pagos tiene CFT 0%, según la comunicación del banco. Es importante revisar que el comercio esté adherido y que al cobrar escanee el QR MODO. Si el local procesa la operación por otra billetera o por medio tradicional, el descuento no aplica. El banco no responde por la calidad del producto, ya que el beneficio impacta únicamente en la forma de pago.

Además, durante septiembre corre un ahorro del 5% para jubilados y pensionados de Anses que cobren en el Banco Nación. Rige hasta el martes 30 de septiembre, de lunes a viernes, y es válido pagando con BNA+ MODO con tarjetas del BNA: Visa crédito, Mastercard crédito o Mastercard débito. El beneficio alcanza a cadenas adheridas con QR MODO en caja. Entre ellas, Carrefour, Chango Más, Jumbo, Vea, Disco, Coto, La Anónima, Josimar y Dia. No se extiende a franquicias.

El descuento se devuelve en la cuenta asociada a BNA+ dentro de los 30 días hábiles posteriores a la operación. Tampoco aplica si se paga con saldo en cuenta sin pasar por BNA+ MODO u otras billeteras.

Reintegros semanales y tope mensual en súper

En supermercados, el esquema suma dos límites. Hay un tope de $5.000 por semana y uno mensual de $20.000 por cliente, siempre medido por CUIT. El periodo semanal corre de lunes a domingo. Esto permite organizar compras en varias visitas para llegar al máximo de devolución. También se puede combinar con otras promociones vigentes del comercio, cuando el sistema lo permita, ya que el ahorro del banco se aplica como reintegro.

Un ejemplo práctico: si una persona gasta $60.000 en la semana, el 5% equivale a $3.000 y queda margen para otra compra en esos mismos siete días hasta alcanzar los $5.000 semanales. El tope mensual cierra el 30 de septiembre.

Paso a paso para no perder el beneficio del Banco Nación

El procedimiento es simple. Primero, verificar que la cuenta donde se cobra la jubilación esté vinculada a BNA+ y que las tarjetas del Banco Nación figuren como medios de pago. En caja, pedir abonar escaneando el QR MODO y seleccionar BNA+ como billetera. Elegir la tarjeta admitida para cada promoción. Confirmar. Guardar el ticket y capturas de la operación por si hace falta seguimiento.

Si el comercio ofrece otras promos, consultar si son acumulables. En farmacias, recordar que el beneficio se activa únicamente los lunes. En supermercados, funciona de lunes a viernes y solo durante septiembre.

Con estos datos a mano, septiembre trae oportunidades claras para cuidar el bolsillo de los jubilados que operan con el Banco Nación. Los lunes concentran el ahorro y la financiación en farmacias con un tope de $10.000 al mes. De lunes a viernes, los supermercados suman un 5% con límites semanales y mensuales que pueden optimizarse planificando las compras. Todo depende de pagar por BNA+ MODO y usar las tarjetas del banco. Son reglas simples que, bien aplicadas, se traducen en reintegros concretos antes del cierre del mes.