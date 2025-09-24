Banco Nación ofrece una jugosa promoción ante la suba hormiga del combustible

El Banco Nación anunció una campaña para aliviar el gasto de combustible en un contexto de incrementos graduales en los surtidores. La propuesta apunta a clientes que operan con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA y que abonan mediante MODO dentro de la app BNA+, escaneando el código QR.

La promoción se aplica todos los días y estará vigente hasta el 30 de septiembre, en toda la Argentina. El beneficio central es un 15% de ahorro con un tope de reintegro de $15.000 por mes por cliente. Se trata de un esquema pensado para compras en YPF , con un procedimiento simple y sin cupones impresos.

El mecanismo requiere usar BNA+ y seleccionar MODO como medio de pago. En el surtidor o en la caja, se escanea el código QR y se elige la tarjeta de crédito participante del BNA. Al finalizar, la operación se registra como apta para el beneficio. El descuento no se refleja en el ticket del momento, sino en un reintegro posterior. Según informó la entidad, la devolución se acredita en la cuenta asociada al perfil BNA+ del titular dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Si en un mismo mes se paga más de una vez, el sistema irá acumulando devoluciones hasta alcanzar el tope mensual fijado.

La promoción rige únicamente para cartera de consumo. Quedan por fuera las versiones corporativas de tarjetas. Tampoco aplica si el pago se realiza con saldo en cuenta; es decir, el gasto debe imputarse a tarjeta de crédito del BNA. En el caso de consumos efectuados por adicionales, la devolución exige que esas personas tengan una cuenta monetaria en el Banco Nación para poder recibir el reintegro correspondiente.

La entidad aclara que no asume responsabilidad sobre la calidad de los productos adquiridos, por lo que cualquier reclamo sobre el combustible o el servicio debe canalizarse con el comercio.

Paso a paso para usar la promoción del Banco Nación

Primero, el cliente debe tener BNA+ instalada y actualizada en su celular. Luego, dentro de la app, hay que activar MODO y asociar las tarjetas de crédito del Banco Nación que participarán del ahorro. En la estación de servicio, se solicita pagar con QR. Se abre BNA+, se elige la opción MODO, se escanea el código y se confirma la tarjeta de crédito Visa o Mastercard del BNA. La operación queda registrada.

El reintegro se verá más adelante, consolidado en la cuenta vinculada a BNA+. En caso de pagar varias veces durante el mes, el sistema reintegra hasta alcanzar el límite de $15.000. Si la suma de consumos supera el tope, el excedente ya no genera devolución.

Vigencia, límites y alcance

El beneficio corre todos los días hasta el 30/09, en estaciones YPF de todo el país. Es un 15% de ahorro por medio de reintegro, con límite mensual por cliente. No hay necesidad de cupones impresos ni códigos adicionales; el requisito excluyente es abonar mediante MODO en BNA+ usando tarjetas de crédito del Banco Nación. La acreditación de la devolución puede demorar hasta 30 días desde la fecha de la transacción.

Cuando una familia comparte una cuenta con tarjetas adicionales, cada adicional deberá tener una cuenta monetaria en el banco para recibir la parte del reintegro que corresponda a sus consumos. Si la persona utiliza más de un medio de pago en una misma operación, el sistema computará el reintegro hasta alcanzar el tope establecido. Conviene verificar en BNA+ que MODO esté activado y que la tarjeta de crédito del Banco Nación figure como medio seleccionado antes de acercarse al surtidor.