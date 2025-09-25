Banco Nación: cómo ahorrar en pasajes dentro del país, todos los días

Del 25 de septiembre al 8 de diciembre de 2025, quienes tengan tarjetas de crédito del Banco Nación pueden aliviar el costo de sus pasajes dentro de Argentina. El beneficio combina dos claves que hoy marcan diferencia: un 10% de reintegro sin límite y la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas con interés 0%.

Lo mejor es que funciona todos los días. No hace falta esperar a un “finde de promos”. Si el comercio está adherido, el ahorro llega y se nota en el resumen.

El paso uno es tener una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación . El paso dos es pagar a través de la billetera MODO BNA+. La operación se realiza escaneando el QR MODO en el punto de venta y seleccionando la tarjeta del Banco Nación como medio de pago. Esa elección es la que activa el beneficio. Es importante un detalle: no vale usar otras billeteras ni pagar con saldo en cuenta.

La promoción es exclusiva para compras con tarjeta canalizadas por MODO BNA+. Así se asegura el registro correcto y el reintegro queda asociado al plástico con el que se hizo la compra.

¿Cuándo veo el reintegro?

El descuento no aparece en la caja al momento de pagar, sino después. Se acredita en el resumen de la tarjeta utilizada y puede impactar hasta en los dos cierres siguientes. Por eso conviene guardar el comprobante y revisar los extractos con calma. Lo distintivo es que no hay tope. Si el pasaje cuesta poco, la devolución será pequeña; si se trata de una compra grande o de varios tickets, el 10% acompaña ese monto.

En un contexto en el que cada peso cuenta, saber que la devolución no se corta en un límite fijo es una buena noticia para planificar con margen.

Vigencia, alcance y comercios

La ventana temporal es concreta: desde hoy y hasta el 08/12/2025, en todo el territorio nacional. La promoción se orienta a pasajes dentro del país y se aplica únicamente en comercios que estén dentro del programa. Antes de pagar, vale la pena chequear el listado de adheridos en el sitio oficial de Semana Nación. Ese paso evita frustraciones en el mostrador.

Si el local está en la lista y cobra con QR MODO, la compra queda cubierta y el cliente puede elegir hasta tres cuotas con costo financiero total en 0%. Para viajes de trabajo, escapadas cortas o visitas familiares, es un alivio directo al bolsillo.

La mecánica no tiene vueltas. No hay cupones, ni códigos, ni formularios. Es simplemente canalizar el pago por MODO BNA+ y seleccionar la tarjeta correcta. Si se intenta con otra billetera, el sistema no reconoce la promo y se pierde el beneficio. Por eso, el truco es revisar la pantalla antes de confirmar: QR MODO, app BNA+ abierta y tarjeta del Banco Nación elegida. Son dos toques más, pero marcan la diferencia cuando llega el resumen.

En cuanto a la financiación, el atractivo es doble. Por un lado, el reintegro del 10% baja el costo final del pasaje. Por el otro, las tres cuotas a tasa 0% permiten repartir el gasto sin recargos. Ese esquema ayuda a cerrar el presupuesto del viaje sin caer en planes largos ni intereses ocultos. Para muchos, puede ser la diferencia entre postergar o concretar un traslado importante.

Además, al estar disponible todos los días, se puede aprovechar tarifas más convenientes en fechas menos demandadas. Pequeños ajustes de calendario que, sumados al reintegro, logran un precio final más amable.

Si tenés tarjeta de crédito del Banco Nación y pagás tus pasajes nacionales usando MODO BNA+, accedés a un 10% de devolución sin tope y a tres cuotas sin interés, válido en comercios adheridos de todo el país hasta el 8 de diciembre de 2025. El reintegro impacta en el resumen de tu tarjeta y puede verse hasta dos cierres después. Un recordatorio final para no fallar: usar la app BNA+, escanear el QR MODO, elegir la tarjeta del Banco Nación y verificar que el comercio figure en el programa. Con esos pasos, el ahorro está asegurado y viajar se vuelve un poco más fácil.