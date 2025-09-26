Banco Nación lanza promoción con $5000 de reintegro para disfrutar el asado del fin de semana

A medida que los días calurosos de primavera se acercan, las parrilladas y los asados se convierten en una tradición del fin de semana. Banco Nación lo sabe, y por eso ha lanzado una promoción especial que hace que el disfrute del asado sea aún más atractivo.

A partir de ahora, los viernes podrás obtener un 25% de reintegro en tus compras en carnicerías adheridas a la promoción , con un tope de hasta $5000 por mes.

Para acceder al beneficio, solo necesitas realizar una compra en carnicerías seleccionadas usando las tarjetas de crédito, débito o prepagas de Banco Nación a través de la aplicación MODO. Esta app te permitirá pagar fácilmente escaneando un código QR en los comercios adheridos. Pero hay un detalle importante: la promoción solo es válida los viernes, y no aplica para compras online.

El aumento de hasta el 10% que hubo en el mercado podría impactar sobre los costos en las carnicerías Foto: Santiago Tagua/MDZ

Si te preguntas cómo ver el descuento, la buena noticia es que el reintegro aparecerá acreditado en tu cuenta bancaria dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Además, este beneficio es acumulable con otras promociones bancarias vigentes, lo que aumenta las posibilidades de ahorrar aún más. Es una excelente oportunidad para aquellos que disfrutan de un buen corte de carne y no quieren que el precio los detenga.

Condiciones a tener en cuenta

Aunque la promoción es tentadora, hay algunas condiciones que debes tener en cuenta para asegurarte de que tu compra sea válida. En primer lugar, es necesario que tu cuenta esté asociada a MODO y que no registre deudas con la entidad financiera. Además, solo se podrá acceder al reintegro en los comercios que se encuentren dentro del listado de carnicerías adheridas, el cual puedes consultar directamente en la web de MODO.

Para ser parte de la promoción, tu pago debe ser realizado exclusivamente escaneando un código QR en el comercio. De esta forma, la transacción quedará registrada dentro del sistema y podrás recibir el reintegro. Recuerda que solo puedes aprovechar este beneficio los viernes y que el monto total del reintegro no puede superar los $5000 por mes por banco.

MODO, la app de Play Digital S.A., se ha convertido en una herramienta clave para realizar pagos de forma rápida y segura. En esta promoción, MODO facilita la gestión de los pagos, permitiéndote hacer las compras en carnicerías con solo escanear un código QR. La aplicación es compatible con la mayoría de las entidades bancarias y se puede usar para pagos con tarjetas de crédito, débito y prepagas. La facilidad de uso y la seguridad que ofrece hacen de MODO una opción cada vez más popular entre los consumidores.

Si aún no cuentas con la app, puedes descargarla gratuitamente y asociarla a tus tarjetas para empezar a aprovechar los beneficios. Además, la aplicación te mantiene al tanto de las promociones vigentes, lo que te permite no perder ninguna oportunidad de ahorro.

Vigencia y requisitos para acceder al reintegro

Es importante destacar que la promoción de Banco Nación está vigente hasta el 3 de octubre de 2025, por lo que tienes tiempo para aprovecharla. Sin embargo, es recomendable no dejar pasar los viernes sin realizar tus compras, ya que el reintegro solo se aplica en ese día de la semana.

La promoción está dirigida a todas las personas que cumplan con los requisitos de elegibilidad, como tener una cuenta en una entidad adherida, no registrar deudas y realizar el pago en las carnicerías seleccionadas utilizando la app MODO. También es esencial que el pago se realice exclusivamente mediante el escaneo de un código QR y no a través de otros métodos de pago como transferencias bancarias.

Si bien la promoción es bastante sencilla de aprovechar, es importante leer todas las condiciones para asegurarse de que no haya problemas al momento de obtener el reintegro. A medida que se acerca el fin de semana, muchos usuarios ya están aprovechando esta oportunidad, por lo que no querrás quedarte atrás.

En resumen, si quieres disfrutar de un buen asado y ahorrar un poco en el proceso, no dejes pasar la oportunidad que te ofrece Banco Nación. Solo necesitas realizar tu compra los viernes en una carnicería adherida, pagar con MODO y esperar el reintegro en tu cuenta.