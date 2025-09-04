El consejo infalible para cargar nafta más barato sin que los aumentos te engañen

Desde hace poco más de un mes, las estaciones de servicio de todo el país comenzaron a utilizar un sistema llamado micropricing que establece el precio de la nafta en vivo y en directo, por lo que puede haber aumentos y descuentos varias veces en un mismo día. Recomiendan corroborar los montos una vez que vamos a llenar el tanque.

En un escenario donde el micropricing —ajustes frecuentes y dinámicos en el valor de los combustibles— gana terreno, mantener la coherencia entre el precio que aparece en el surtidor y el que figura en el cartel de la estación es hoy una necesidad tanto operativa como legal.

Según dijo Nicolás Pastorino, director financiero de Comercialización en Pastorino Global Service, al sitio "Surtidores" el principal desafío es que “l as modificaciones de tarifas ocurren entre una y dos veces por día ”, lo que vuelve poco práctica la actualización manual.

En especial durante los turnos nocturnos, cuando no siempre hay supervisores presentes, la automatización se convierte en una herramienta clave para reducir errores, evitar sanciones y garantizar transparencia hacia el cliente.

La alternativa más eficiente surge a partir de una interfaz de hardware que conecta el controlador del surtidor con el cartel digital de precios. De este modo, cada cambio aplicado en el surtidor se replica automáticamente en la cartelería, sin necesidad de intervención humana. Este sistema puede instalarse tanto por cable como de forma inalámbrica, lo que facilita la implementación y asegura una actualización inmediata.

En aquellos casos en los que los carteles ya cuentan con dígitos compatibles con PWM, la integración es rápida gracias a su carácter plug & play. Sin embargo, cuando la tecnología de la estación está desactualizada, será necesario reemplazar los números del cartel para que se adapten al controlador. Aun así, Pastorino destaca que “el costo de esta innovación es bajo en comparación con los riesgos de mantener el método manual o con las posibles multas”.

estacion nafta ypf surtidores (4).JPG Cargar nafta de noche es un poco más barato y recomiendan utilizar esa promoción. ALF PONCE MERCADO / MDZ

El consejo para el consumidor cuando va a cargar nafta

Un consejo necesario para que se aplique esta coherencia entre el precio de la pizarra y el del surtidor, es corroborar nosotros mismos si se está aplicando o si de último momento hubo una actualización que terminó incrementando el valor del litro de nafta y la misma no ha impactado aún.

A su vez, recomiendan utilizar promociones bancarias y de horarios, ya que de 00 a 6 de la madrugada la nafta es mucho más barata que en otros horarios por la baja demanda que hay en las noches en las estaciones de servicio. En las YPF, la nafta está un 9% más barata en esos horarios.

El micropricing avanza y exige adaptación

La automatización de la cartelería cobra cada vez más relevancia en un mercado donde grandes compañías, como YPF, ya aplican estrategias de precios dinámicos en más de 1.600 estaciones, mientras que otras firmas como Shell también están probando esquemas similares.

“La automatización del cartel de precios es un paso fundamental para que las estaciones de servicio se mantengan alineadas con la nueva dinámica de precios”, concluyó Pastorino.