Nafta, transporte y servicios: uno por uno, todos los aumentos que se vienen en septiembre

Con la llegada de septiembre , se activa una serie de aumentos que impactarán en el bolsillo de los argentinos . Tras el dato de inflación de julio, que se ubicó en 1,9% , las proyecciones privadas estiman un IPC similar para agosto, cercano al 2%. ¿Qué rubros se verán afectados? ¿De cuánto serán los ajustes? A continuación, una guía con los principales incrementos.

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización en los impuestos a los combustibles , que regirá a partir del 1° de septiembre de 2025. Los valores del impuesto sobre los combustibles líquidos se fijaron en $10.523 para nafta y $8.577 para gasoil. Además, se actualizó el impuesto al dióxido de carbono. Estos aumentos se trasladarán a los precios en surtidores .

Gas: Se espera una reducción del 5,49% en el precio mayorista, pero el Enargas definirá el aumento final en las facturas, que podría ubicarse cerca del 2% .

Luz: Habrá un descuento del 0,5% en precios mayoristas de energía. Cada jurisdicción definirá el traslado de este ajuste a sus usuarios.

Agua: AYSA actualizará sus tarifas con un aumento de hasta 1% .

Los contratos de alquiler que se actualizan bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento del 50,3% en septiembre . Este incremento se basa en el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central y muestra una desaceleración sostenida con respecto a meses anteriores.

Sí, en septiembre las empleadas domésticas recibirán un aumento del 1% y el tercer pago extraordinario definido en paritarias. El bono varía según la cantidad de horas trabajadas:

Más de 16 horas semanales: $9.500

Entre 12 y 16 horas: $6.000

Hasta 12 horas: $4.000

La remuneración mínima mensual de la quinta categoría, la más solicitada, se ubicará en $374.544 con retiro.

¿Cuánto suben las prepagas?

Las empresas de medicina prepaga anunciaron que sus aumentos para septiembre oscilarán entre 1,6% y 1,9%, en línea con el dato de inflación de julio. Ninguna de las firmas aplicará incrementos superiores al 2%.

¿Aumenta el transporte público?

Sí, el transporte público registrará subas:

Colectivos: El boleto mínimo en la provincia de Buenos Aires y en CABA aumentará 3,9% . En la provincia, pasará de $509,39 a $529,25 , mientras que en CABA irá de $506,39 a $526,13 .

Subte y Premetro: En la Ciudad de Buenos Aires, el subte aumentará a $1.071,20 y el Premetro a $374,92.

¿Suben las cuotas de los colegios privados?

En septiembre, las cuotas de los colegios privados con subvención estatal en CABA y la provincia de Buenos Aires subirán hasta 3,2%.