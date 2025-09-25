El Gobierno celebró la baja de la pobreza en el primer semestre: "No era emitiendo"

Este jueves, el Indec publicó un informe en el que reveló que, en el primer semestre de 2025, la incidencia de la pobreza fue de 31,6% , contra el 52,9% de un año atrás. En tanto, la indigencia registró 6,9%, una caída interanual de 11,2 puntos porcentuales. Este último nivel es el más bajo desde 2019.

En X, el presidente Javier Milei expresó: " La pobreza sigue bajando. La Libertad Avanza o Argentina retrocede ". Por su parte, el vocero Manuel Adorni también celebró la baja y comentó: " No era emitiendo, no era hostigando al sector privado, no era aislándonos del mundo. El populismo empobrece, siempre ".

Desde el Ministerio de Capital Humano emitieron un comunicado en el que señalaron que "la pobreza en la Argentina continúa descendiendo y se ubicó durante el primer semestre de 2025 en 31,6%", de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos. Esto significa "una baja interanual de 21,3 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2024".

"La incidencia de la pobreza marcó además una caída de 6,5 puntos respecto de la medición anterior (38,1% el segundo semestre de 2024), y es la más baja de los últimos 7 años, desde el primer semestre de 2018, cuando registró 27,3%. Un año atrás, en el primer semestre de 2024, fue de 52,9%".

"En tanto, la indigencia también tuvo una fuerte baja interanual, al ubicarse en 6,9% después de haber registrado 18,1% en el primer semestre de 2024, lo que implica una disminución de 11,2 puntos porcentuales. Es el registro más bajo desde el segundo semestre de 2018, cuando registró 6,7%".

El análisis del Gobierno sobre la caída de la pobreza en el primer trimestre

Por su parte, desde la cartera que dirige Sandra Pettovello, observaron: "Este descenso se explica por dos factores clave: las políticas económicas adoptadas por el Gobierno que permitieron equilibrar la macroeconomía y poner un freno a la inflación, y la focalización de transferencias implementadas por el Ministerio de Capital Humano, de manera directa y transparente, hacia los sectores más vulnerables".

"Al inicio de la gestión el 50% de los recursos destinados a las poblaciones más vulnerables se distribuía a través de intermediarios, como Unidades Ejecutoras del programa Potenciar Trabajo, comedores y cooperativas, mientras que el otro 50% se transfería directamente. Hoy el 93,5% de los recursos son transferencias directas a las familias que más lo necesitan", indicaron en ese sentido.

Finalmente, resaltaron que "los montos de la Prestación Alimentar llevan acumulados un 137,5% de aumento en esta gestión y se extendió la cobertura a más de 600.000 adolescentes de entre 14 y 17 años. Además, a agosto de 2025 la AUH creció un 446,6% respecto al valor de diciembre de 2023".