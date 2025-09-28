La banda internacional que podría venir a la Fiesta de la Cerveza

La Fiesta Provincial de la Cerveza que organiza la Municipalidad de Godoy Cruz comienza a tomar forma, aunque con algunos problemas en el medio.

Según trascendió, hay tres bandas que podrían formar parte de los shows, como atractivos principales. La novedad sería la incorporación de una banda internacional. Una de las posibilidades más latentes es la presencia de Molotov, la banda mexicana que cumple 30 años en escena. Justamente Molotov estará en Argentina en diciembre como parte de la gira internacional. En ese contexto es donde vendría a Mendoza para ser parte de la Fiesta de la Cerveza.

La otra banda que suena como opción es la popular banda de cumbia "Ke personajes", para seguir así la línea que se inició el año pasado con un día dedicado a ese género musical.

El otro "plato fuerte" sería la presencia de la banda "Ciro y Los Persas", que reeditaría el ritual piojoso en Mendoza.

Antes de oficializar el line up del festival, en Godoy Cruz definen el formato. Según trascendió, hubo inconvenientes con los concesionarios a los que le dieron el control de la fiesta el año pasado y que tenían contrato para 2025. Se trata de Multitudes Aireadas. Incluso se había mencionado un pre contrato para traer a Los Fabulosos Cadillacs, que no será ejecutado.

El nuevo concesionario sería Ivan Aruj, a través de la empresa Estrella Eventos. Aruj es conocido por el montaje de escenarios y luces, actividad por la que ha estado ligado al municipio y la provincia.