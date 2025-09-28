El alarmante pronóstico del SMN para los tres últimos meses del año: "Por encima del promedio"

El SMN anticipa temperaturas superiores al promedio histórico entre octubre y diciembre, con Córdoba como epicentro del calor.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN) informó que desde octubre y hasta diciembre las temperaturas estarán por encima del promedio histórico en la mayor parte de Argentina. El fenómeno tendrá a la provincia de Córdoba como foco principal del calor, extendiéndose a las regiones centrales, el litoral y el norte de la Patagonia.

La única excepción será el noroeste argentino, donde se espera temperaturas que normales para la época. En particular, las provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, junto al centro-este de Salta y Jujuy, registrarían temperaturas dentro de los rangos habituales para la primavera y comienzo del verano.

El comportamiento de las lluvias Respecto de las precipitaciones, el SMN prevé valores normales para el trimestre en la mayoría de las regiones del país. Sin embargo, en el NOA podrían registrarse acumulados superiores a lo habitual, lo que implicaría una mayor frecuencia de tormentas y chaparrones hacia finales de la primavera.

Córdoba como epicentro del calor La provincia de Córdoba aparece como el epicentro este aumento térmico, una situación que impactará también en provincias vecinas como Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y Buenos Aires. Allí se esperan jornadas con picos de calor que superen los registros promedio de las últimas décadas.

Este escenario se suma a la tendencia observada durante 2023 y 2024, donde las olas de calor se adelantaron al inicio del verano y se intensificaron en el centro del país. Los especialistas señalan que estos episodios prolongados pueden favorecer la sequía en zonas productivas y aumentar la demanda energética.