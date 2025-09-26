Alerta del SMN: 12 provincias argentinas en alerta por Zonda y tormentas

El SMN emitió avisos por viento Zonda y tormentas en gran parte del país. El sábado será la jornada más crítica, con ráfagas que superarían los 100 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió en su pronóstico extendido para este fin de semana una fuerte inestabilidad en gran parte del país. Las alertas van desde ráfagas intensas y la presencia del viento Zonda, hasta tormentas eléctricas y abundantes precipitaciones.

La inestabilidad ya se hizo sentir ayer jueves, cuando el norte del país soportó temperaturas que superaron los 30 ºC en nueve localidades del país. Las Lomitas, en Formosa, lideró la lista de ciudades con las marcas más altas con 34 ºC, seguida por Rivadavia (Salta) con 33.5 ºC y Tucumán con 33.3 ºC. Al mismo tiempo, el viento se destacó con ráfagas superiores a los 50 km/h en varias localidades de Córdoba y Buenos Aires.

Este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a activar alertas en 12 jurisdicciones. Cinco de ellas —Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán— se encuentran bajo aviso por viento Zonda, en varios casos con nivel naranja.

Alertas del SMN En paralelo, nueve provincias más las Islas Malvinas están bajo alerta por vientos intensos, mientras que cuatro —Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Chubut— presentan advertencias por lluvias fuertes. Seis provincias, entre ellas Córdoba, Mendoza y San Luis, se encuentran bajo riesgo por tormentas.

El sábado se perfila como el día más crítico: la formación de un centro de bajas presiones sobre Entre Ríos y el norte bonaerense impulsará el frente frío hacia el noreste. Las ráfagas del sur podrían superar los 100 km/h en Córdoba y San Luis, mientras que las tormentas más intensas se concentrarán en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.