Alerta por tormentas severas en al menos seis provincias: la advertencia del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió este sábado una alerta naranja por tormentas que afecta a al menos seis provincias del país, incluida la totalidad de la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, así como sectores del sur de Santa Fe, sur de Córdoba y este de La Pampa.

El inicio del alerta naranja por tormentas fuertes a severas se registraría previo al mediodía en la zona del norte de La Pampa, extendiéndose luego entre la tarde y noche a una amplia zona central del país que incluye el sur de Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, Entre Ríos, toda la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.

No se descarta la posibilidad de tormentas eléctricas en este sector central del país ya que, de acuerdo al parte oficial del SMN, las tormentas “estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

El granizo podrá ser un riesgo entre mediados de la tarde y comienzos de la noche sobre el norte bonaerense, CABA y el sur del Litoral. Hacia el final de la noche y comienzos de la madrugada la región bajo alerta naranja entrará en un rápido periodo de mejoramiento, y toda la actividad comenzará desplazarse hacia el norte del país

En ese sentido , en la jornada de mañana el alerta naranja continuará vigente sobre el extremo norte de Entre Ríos, noreste de Santa Fe, y Corrientes . La actividad de lluvias y tormentas mostrará fuerte intensidad en las provincias del noreste en la primera mitad del domingo con la llegada del frente frío, pero se prevé que vaya perdiendo intensidad en el tramo final del día.

AMBA bajo vigilancia

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la inestabilidad se intensificará a lo largo del sábado, pero con especial énfasis por la tarde y noche intensidad, donde las tormentas se presentarían con mayor intensidad. Las condiciones tenderán a mejorar hacia el domingo 21, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

Además de Buenos Aires y Entre Ríos, el SMN informó que Corrientes, Río Negro, San Luis y Santiago del Estero también se encuentran bajo alerta naranja. Allí se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 60 mm, ráfagas de hasta 70 km/h y probabilidad de granizo.

En tanto, regiones de norte de Córdoba, norte de Santa Fe, este de Santiago del Estero, sur de San Luis, centro de La Pampa, norte de Río Negro y sur de Neuquén están bajo alerta amarilla, lo que implica fenómenos menos extremos pero igualmente riesgosos para actividades al aire libre.

Recomendaciones por las tormentas

Las autoridades recordaron una serie de medidas para reducir riesgos que podrían provocar las tormentas:

Permanecer en construcciones cerradas (casas, escuelas, edificios).

Evitar el contacto con artefactos eléctricos y teléfonos con cable.

No circular por calles inundadas o con anegamientos.

Si se está en tránsito, permanecer dentro del vehículo como medida de resguardo.

Interrumpir el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua al hogar.

Preparar una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono cargado.

En paralelo, se mantiene una alerta amarilla por nevadas en la cordillera de Mendoza y Neuquén, y alertas por viento Zonda en sectores de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y la Puna salteña.