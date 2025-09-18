Tormentas, lluvias y sol marcarán el viernes 19 de septiembre con fuertes contrastes en la Argentina. Así estará el clima en cada región del país.

El tiempo en todo el país: tormentas, lluvias y sol este viernes 19 de septiembre.

El próximo viernes 19 de septiembre el clima en la Argentina presentará un panorama variado y con marcados contrastes. Mientras en varias provincias del norte y el litoral predominarán las tormentas y las lluvias, otras zonas tendrán cielos parcialmente nublados e incluso con ratos de sol.

En el noreste y el litoral, provincias como Corrientes, Misiones y Entre Ríos estarán bajo tormentas y lluvias, lo que marcará una jornada inestable. En el noroeste también se prevén fenómenos similares en Tucumán y Salta, aunque alternando con momentos de sol.

El SMN lanzó alerta de tormentas en varios puntos del país En el centro del país, Córdoba y Santa Fe mostrarán nubosidad con algunas lluvias, mientras que la provincia de Buenos Aires se mantendrá mayormente cubierta, con sectores del conurbano donde podría haber precipitaciones aisladas.

WhatsApp Image 2025-09-18 at 21.45.17 El SMN lanzó alerta de tormentas en varios puntos del país.