El tiempo en todo el país: tormentas, lluvias y sol este viernes 19 de septiembre
Tormentas, lluvias y sol marcarán el viernes 19 de septiembre con fuertes contrastes en la Argentina. Así estará el clima en cada región del país.
El próximo viernes 19 de septiembre el clima en la Argentina presentará un panorama variado y con marcados contrastes. Mientras en varias provincias del norte y el litoral predominarán las tormentas y las lluvias, otras zonas tendrán cielos parcialmente nublados e incluso con ratos de sol.
En el noreste y el litoral, provincias como Corrientes, Misiones y Entre Ríos estarán bajo tormentas y lluvias, lo que marcará una jornada inestable. En el noroeste también se prevén fenómenos similares en Tucumán y Salta, aunque alternando con momentos de sol.
En el centro del país, Córdoba y Santa Fe mostrarán nubosidad con algunas lluvias, mientras que la provincia de Buenos Aires se mantendrá mayormente cubierta, con sectores del conurbano donde podría haber precipitaciones aisladas.
Hacia el sur, el clima no quedará al margen: se anticipan lluvias en la Patagonia austral y en Tierra del Fuego, mientras que en zonas de Santa Cruz habrá cielo nublado con algunos intervalos soleados. Así, el viernes se perfila como un día de clima inestable para gran parte del país, con escasos lugares donde el sol se imponga.