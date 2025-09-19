Alerta, el Zonda llegará al Gran Mendoza este sábado: qué zonas de la provincia se verán afectadas, según el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este sábado 20 de septiembre: todo lo que hay que saber.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este sábado 20 de septiembre por viento Zonda en distintas zonas de Mendoza, además de nevadas en cordillera.
Según el SMN, hay alerta amarilla por nieve en alta montaña durante toda la jornada y durante la madrugada del domingo: “El área será afectada por nevadas persistentes, de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 25 centímetros, pudiendo ser superados especialmente en las zonas más elevadas”, detallaron.
Te Podría Interesar
Y agregaron que “dado que se además se esperan vientos intensos, no se descarta la reducción de visibilidad debido a nieve en suspensión”.
En cuanto al viento Zonda, se anuncia para Las Heras, Guaymallén, Maipú, Ciudad, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y Malargüe. “El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, indicaron desde el SMN.
El tiempo este sábado en Mendoza
- Viento: viento Zonda desde las 06:00 iniciando en cordillera Sur, afectando luego Malargüe, Sur del Valle de Uco, San Rafael y posiblemente Oeste-Norte del Gran Mendoza. Velocidades promedio de 45 km/h en zona Sur.
- Nubosidad: cielo despejado durante el día. A partir de las 19:00 hs. probabilidad de tormentas moderadas iniciando en Valle de Uco y zona Este, extendiéndose hacia el Sur del Gran Mendoza y San Rafael durante la noche y madrugada del Domingo.
- Alta Montaña: mal tiempo desde las 02:00 con nevadas importantes en el sur, extendiéndose hacia la parte central.