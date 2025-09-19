Anunciaron el cierre del Paso a Chile para este sábado: a partir de qué hora

Las autoridades fronterizas anunciaron el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor para este sábado 20 de septiembre porque se esperan nevadas en alta montaña.

Las autoridades fronterizas anunciaron el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor para este sábado 20 de septiembre. La medida entrará en vigencia a partir del mediodía y afectará el tránsito en ambos sentidos. El cierre abarcará todos los tipos de vehículos sin excepción. La decisión responde a los pronósticos meteorológicos desfavorables para la zona cordillerana.

Los reportes climáticos indican condiciones de inestabilidad en la región montañosa. Las nevadas están previstas para las próximas horas en el sector cordillerano. Estas condiciones representan un riesgo significativo para la seguridad de los conductores. Las nevadas pueden generar problemas de visibilidad y adherencia en la calzada.

El corte de circulación comenzará desde Uspallata a las 10 de la mañana. Esta medida permitirá evitar que los vehículos queden varados en sectores de difícil acceso. Los conductores no podrán avanzar hacia el sector fronterizo dos horas antes del cierre oficial. La restricción busca prevenir situaciones de emergencia en alta montaña.