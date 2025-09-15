Nuevo accidente en la ruta 7: un motociclista está grave tras chocar con un camión brasileño

Un motociclista sufrió múltiples fracturas en un grave accidente en el paso a Chile. El conductor del camión que chocó contra el fue aprehendido.

Un accidente vial tuvo lugar este lunes en la ruta 7, cerca de Uspallata. Un motociclista de 27 años terminó con múltiples fracturas expuestas y otras heridas tras perder el equilibrio y chocar con un camión de patente brasileña.

Fuentes policiales relataron que la victima del siniestro perdió el equilibrio al tomar una curva con su moto Honda XR 250, por lo que terminó impactando contra un camión que transportaba carne vacuna hacia Chile.

Las heridas del motociclista Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al motociclista y notificó de fracturas expuestas de tibia, peroné y fémur, además de otros politraumatismos.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Policía Científica, Vial y Turística, además de Gendarmería Nacional.