Paso a Chile: ¿se podrá cruzar el fin de semana?

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.

El pronóstico de Contingencias Climáticas señala para este viernes inestabilidad en cordillera, con un deterioro de las condiciones después de las 20 horas en zona sur. Las temperaturas a primera hora de la mañana son las siguientes:

Las malas condiciones climáticas se extenderían sábado y domingo, días en los que el pronóstico anticipa nevadas en alta montaña.

Las autoridades solicitan circular con precaución y previo a iniciar viaje hacia el vecino país, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña.

El paso Pehuenche está habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Los horarios para circular son los siguientes:

Entrada a Argentina: de 14 a 19 horas.

Salida de Argentina: de 14 a 18 horas.

La Ruta Nacional 145 se encuentra transitable con precaución por reparación de la calzada en algunos sectores, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional.