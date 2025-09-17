¿Cómo se encuentra el paso a Chile este miércoles?

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas, con portación obligatoria de cadenas.

Para este miércoles, el pronóstico de Contingencias Climáticas señala que estará parcialmente nublado en cordillera. Las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 3°

Punta de Vaca: - 3°

Puente del Inca: - 7°

Las Cuevas: - 8°

Las autoridades solicitan circular con precaución y previo a iniciar viaje hacia el vecino país, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra cerrado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Según explicaron las autoridades, no están dadas las condiciones para circular con seguridad en el sector chileno. Sin embargo, las autoridades señalaron que analizarán la posible apertura durante la mañana de este miércoles.