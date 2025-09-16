Desesperada búsqueda de un futbolista argentino en Chile que desapareció tras meterse a nadar a un río

Un megaoperativo se está llevando a cabo para buscar a Gonzalo Abraham Carillo, un joven de Comodoro Rivadavia que desapareció el domingo.

El joven fue arrastrado por el fuerte caudal de un río en el sur de Chile.

Un gran operativo policial se está llevando a cabo en la localidad de Río Bueno, Chile, tras la desaparición de Gonzalo Abraham Carillo el pasado domingo. El joven de 20 años, oriundo de Comodoro Rivadavia, reside en el país hace un año, donde se desempeña como futbolista.

Gonzalo fue visto por última vez este domingo, cuando nadaba en un río cerca del puente de Río Bueno, próximo a la Ruta N°5. Allí, el joven fue arrastrado por la intensidad del cauce y no pudo salir, según explicaron sus amigos.

Por su parte, la Policía de Chile informó que el joven desaparecido se encontraba en la orilla del río junto a un grupo de personas cuando ingresó al agua y que “fue entonces cuando la fuerza del caudal le impidió regresar, siendo rápidamente arrastrado por la corriente”, detallaron.

Luego de su desaparición, se activó de inmediato la alerta durante la tarde del domingo. Al mismo tiempo, desde la Cuarta Comisaría de Carabineros de Río Bueno informaron que recibieron un llamado sobre una persona que estaba siendo arrastrada por el río. La zona donde fue visto por última vez se encuentra a unos 80 kilómetros de Valdivia, en el sur de Chile.

El fuerte operativo policial para la búsqueda del joven desaparecido Este martes, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros de Chile comenzó un trabajo conjunto con los Bomberos, al que también se sumaron la Brigada de Homicidios y personal del Ministerio Público para investigar las circunstancias en que se dio la desaparición de Gonzalo Carrillo.