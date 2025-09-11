Se conoció la identidad de la mujer que fue hallada muerta en una playa de Mar del Plata

Un aberrante y misterioso hallazgo tuvo lugar en Mar del Plata , donde un grupo de vecinos encontró el cadáver de una mujer en la playa pública Luna Azul, al norte de la ciudad balnearia. En las últimas horas, se conoció la identidad de la víctima.

El cuerpo fue descubierto el miércoles por la tarde, cerca de las 18, y de inmediato, la Policía activó un operativo en la zona de avenida Félix U. Camet y Fray Luis Beltrán.

Se trata de Verónica Beatriz Sarmiento , una mujer de 47 años, quien fue hallada con el torso desnudo. Además, vestía un pantalón negro y zapatillas blancas.

“No sé por qué tomaste esta decisión. Si hasta ayer estábamos felices, todas contentas. Nos dejaste con este dolor en el alma, te quiero mucho, donde quiera que estés, cuidame a Maty, que te necesita, te amo”, escribió la hermana de Sarmiento en sus redes.

Se investiga la causa de muerte

Según trascendió, el cuerpo no presentaba lesiones visibles. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que se habría tratado de un suicidio.

El caso quedó a cargo de la fiscal N° 6 de Mar del Plata, Romina Díaz, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”. La investigación se centra en determinar si la muerte fue accidental, natural o provocada por un factor externo.