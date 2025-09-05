La historia detrás del cuadro robado por nazis que apareció en Mar del Plata

Se trata del cuadro "Retrato de una dama", el cual había sido sustraído a un coleccionista judío en Países Bajos.

El miércoles, el cuadro, que había sido robado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que apareció en Mar del Plata, fue recuperado por la Policía. La hija del exfinancista nazi Friedrich Kadgien y su esposo fueron imputados por contrabando y ahora, se encuentran cumpliendo prisiòn domiciliaria.

Se trata de la obra "Retrato de una dama", perteneciente al artista italiano Giuseppe Ghislandi. La pieza había sido sustraída a Jacques Goudstikker, un coleccionista judío en Países Bajos, y era buscada desde 1940.

De acuerdo a la documentación, la obra pasó de mano en mano dentro de la familia Kadgien. En 1943, Leonore Berthold, cuñada del exfinancista nazi, la adquirió en el Museo Wallraf-Richartz de Colonia. Luego, quedó en poder de su hermana Augusta Ana Sofia Hildegarda Bertholdt, esposa de Kadgien. En 1965, falleció, por lo que la obra quedó en manos de Friedrich. Tras la muerte del exfuncionario nazi, en 1979, fue heredado por su hija Patricia.

Para probar su legítima posesión, la mujer presentó una factura de compra del museo alemán. A su vez, el documento señala la compra de otras dos pinturas. Se trata de las pinturas: “Jordaens – Retrato femenino” y de “de Vries – Retrato masculino”.

Cuál será el futuro de la obra El miércoles, personal del FBI se comunicó con la oficina del fiscal federal Carlos Martínez para anunciarles que los familiares del comerciante judío Goudstikker se presentaron en la sede de dicha fuerza federal en Nueva York para reclamar la obra.